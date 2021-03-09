【NBA】格芬棄頂薪投靠籃網三巨頭　與迪安帝佐敦故劍重逢

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-09 13:32

布魯克林籃網除了原本的K艾榮﹑杜蘭特及夏登的「三巨頭」外，如今將再添一名「全明星」球員，比歷克格芬以自由身加盟，該名即將32歲的球星，直言加盟籃網目標只有一個。

籃網在今季由K艾榮﹑杜蘭特及夏登組成「三巨頭」，這個組合漸入佳境，暫時以24勝13負排東岸「二哥」。以這個三巨頭的「卡士」，當然瞄準向總冠軍進發。

籃網三巨頭成功磨合 艾榮夏登各取所需？

三巨頭磨合愈見默契，籃網戰績穩步上揚。（Getty Images）

多間媒體在周一（8日）傳出，在活塞簽下頂薪的比歷克格芬（Blake Griffin），早前向球會買斷合約成為自由身球員，並決定「抱團」加盟籃網。《The Athletic》記者Shams Charania消息透露，格芬將以底薪加盟籃網，並改穿2號球衣。

比歷克格芬今季在活塞場均交出12.3分及5.2個籃板，相信能為籃網帶來一定的戰力。格芬決定轉會後接受網上媒體的「你問我答」訪問，直言轉投籃網只有一個原因，「我的目標十分明確，就是冠軍指環，我希望贏得總冠軍。」

為了冠軍指環，格芬決定放棄頂薪加盟籃網。（資料圖片／Getty Images）

比歷克格芬職業生涯曾效力快艇及活塞兩支球隊，季後賽最佳成績只是東﹑西岸的4強，一直無緣躋身最後階段。下周將踏入32歲的格芬，衝擊冠軍指環時間已經不多，故此他決定轉投籃網。

再加強援加盟，的確增加籃網爭標的本錢，夏登回應格芬的加盟時當然十分正面，「他（格芬）的爭勝決心無庸置疑，他可以放棄原本的薪酬加盟球隊，他希望在籃網取得成績，我相信這是他加盟的最大原因。」

即將32歲的格芬，今季在活塞場均交出12.3分及5.2個籃板。（資料圖片／Getty Images）

要加盟爭標分子，格芬的選擇不少，除了籃網，「洛杉磯雙雄」也是不錯的選擇，但格芬以「9秒9」的速度改投布魯克林，原來與「他」有關，「我加盟籃網可以再度與迪安帝（佐敦）合作，與合作多年的好拍檔重聚，令一切都變得簡單。」

佐敦與格芬早在2009年已經在快艇聯手，過往曾一同合作7個半球季，如今故劍重逢，二人當然希望在布魯克林奪走冠軍指環。

格芬與迪安帝佐敦如今在籃網再度聯手。（資料圖片／Getty Images）

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

NBA高薪控球後衛，夏登排第幾？ (按圖放大）

+ 24 + 24 + 24

同場加映：NBA吉祥物全員圖鑑（按圖放大）：