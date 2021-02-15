【NBA】籃網三巨頭成功磨合　艾榮夏登各取所需？

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-15 13:53

今季組成的籃網「三巨頭」，自合體後就不被看好，更被大家調侃：籃網需要多少個籃球才夠打？ 其中相比杜蘭特（Kevin Durant），夏登（James Harden）和艾榮（Kyrie Irving）的搭配更是受不少質疑，今日（15日）就傳出兩人終於「傾掂數」。

昨日籃網作客以134：117「大炒」勇士，半場就將分差拉開至15分，易邊後籃網火力更猛，單節就轟下42分，讓比賽提早進入垃圾時間。杜蘭特交出20分、5籃板和6助攻，艾榮和夏登也分別貢獻20分、5籃板、4助攻以及19分、8籃板和16助攻的超強數據。

三巨頭的合作不被看好。（Getty Images）

在球迷眼中，三巨頭不斷搶斷球權，這樣的合作並不健康，但當事人另有看法。夏登在賽後接受訪問感激火箭將自己交易到籃網：「我在火箭每場都要穩定得到40分才有機會取勝，而維持了很多年，但現在這種壓力消失。」

艾榮進攻意欲強 夏登傳球更佳

而艾榮也直言在訓練間兩人靈光一現試用不同的角色分工：夏登控球，艾榮得分。「4天前我們確定了這樣的分工，我覺得夏登控球非常好，也讓我輕鬆多了，上場打球自由發揮，這是一種奢侈。」的確夏登轉投籃網後的14場中，只有2場助攻沒有雙位數，場均11.2個助攻在排行榜上排名第一。

艾榮和夏登的合作最讓人擔心。 （Getty Images）

但防守也是籃網隊中的一大問題。（Getty Images）

夏登的得分壓力不再，不用再只想着得分，他坦言是一種解脫：「現在隊友的技術好到讓只需要做好組織者的角色，只要讓隊友融入進攻。」同時，艾榮和杜蘭特又可以全力開火，不用為進攻組織操心。雖然這樣的模式未知能持續多久，未必夏登何時會對得分「心癢」，但至少是現階段最好的分工。

夏登的傳球視野無容置疑。（Getty Images）

籃網三巨成強隊剋星？

三人在一場接一場的賽事中磨合，雖然不被看好，但卻寫一項數據。美國數據網站StatMuse公布，籃網在本賽季面對勝率至少五成的球隊時，戰績時驚人的9勝1負為全NBA最佳。意思是現時戰續為15勝12負的籃網，其中有9勝都是從強隊手中摘下，可算是強隊剋星，遇強愈強。

杜蘭特傷癒的狀態大好。（Getty Images）

想奪冠？Defence Matter

繼上場130＋的比數後，籃網今季已經第7次單場轟下130＋，追平籃網隊史紀錄。雖然進攻無疑是頂級，但防守卻是球隊的軟肋；今季籃網進攻效率116.8排名聯盟第3位，但防守效率113.5卻在聯盟的第25名。NBA評論員Gregory Anthony也表示籃網進攻沒有問題：「他們做着正確的事，不是每個人28或30次出手，但加強防守真的要下一點功夫，才可以捱到NBA總冠軍賽。」

充當得分後衛的艾榮就可以火力全開。（Getty Images）

事實上，過去20年只有2000-01年的湖人在防守效率排名低於第11名的情況下奪冠，其餘的19年冠軍球隊的防守都在聯盟的前11名，因此籃網首當其衝不單是三巨的配合，還有球隊的防守力度。