【籃球熱話】高人一等高中生成籃板之鬼　單場拿下恐怖級籃板數字

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-13 20:48

籃球世界中，單場得分「40+」其實唔難，司空見慣，其他任何一項數據錄得20次以上，已是十分難做到。試想像，單場錄得超過40個籃板是什麼概念，美國肯德基州一名7呎3吋的高中生，一場賽事怒刷42個籃板。

對於不少NBA當家球星來說，單場拿下40分以上，可謂是「易過食生菜」。在籃板及助攻等數據上，一旦單場錄得20以上，已是一個十分突出的數據。美國肯德基州一名高中生，單場錄得一個恐怖級的數據。

來自肯德基州Belfry高校的7呎3吋中鋒喬亞（Bol Kuir），代表學校當地時間周四（11日）出戰，結果球隊雙加時後以78：77險勝Lawrence County。勝負或許意義不大，反而喬亞在今仗創出的驚人數據更令人留下深刻印象。

7呎3吋的喬亞，在肯德基州高中賽事高人一等。（Twitter截圖）

喬亞今仗拿下重量級的「雙雙」，25分不太特別，卻在籃板上取得恐怖的42個，重申一次是單場42個籃板，加上憑他的7呎3吋身高優勢，同時錄得8個封阻。Belfry的主教練湯臣（Mark Thompson）賽事末段獲一名助教通知，喬亞今仗拿下42個籃板，湯臣驚訝地說：「講笑咩唔好搞笑啦！」，原來才發現所言非虛。

7’3” Bol Kuir pulled down 42 REBOUNDS last night 🚨 @bolkuir32



Also had 25 points and 8 blocks...



(via @WVGenerals, @bhsbasketball1) pic.twitter.com/q6sz6o4mBN — Overtime (@overtime) March 12, 2021

喬亞拿下42個籃板，驚為天人，不過在肯德基州的歷史中，喬亞的紀錄只能排在第二位，第一名另有其人，早在1956年Russ Milton單場錄得48個籃板，才是肯德基州史上單場最多籃板的球員。

另外，NBA史上單場最多籃板的是名宿張伯倫，在1960年錄得誇張的55個籃板。

喬亞憑身高優勢，在籃板及封阻亦錄得上佳的數據。（Twitter截圖）

無獨有偶，喬亞的名字與NBA身高7呎2吋的「長人」保爾（Bol Bol）撞名，難道叫Bol都是高人一等？來自南蘇丹的喬亞，雖然身高7呎3吋，惟他的運動生涯早年是發展足球，直到他舉家3年前移民美國後，才開展籃球生涯。喬亞今年場均錄得14.7分﹑14.3個籃板及4個封阻。

2.18米保爾的長人起義 一缺點或令金塊防線存隱憂

與喬亞撞名的波爾，同樣是NBA的長人。（資料圖片／Getty Images）

回顧81分前後的高比拜仁（按圖放大）：

+ 20 + 20 + 20

奧尼爾看好能超越81分的5人：

+ 4 + 4 + 4

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1980年代爵士重點球員

+ 2 + 2 + 2

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+ 11 + 11 + 11

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+ 9 + 9 + 9

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