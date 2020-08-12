【NBA人物】2.18米保爾的長人起義　一缺點或令金塊防線存隱憂

NBA球隊金塊上月尾熱身賽對戰巫師列出全長人「死亡五大」陣容惹來嘩然，當中2.18米高（7呎2寸）的保爾（Bol Bol）成為焦點。首戰貢獻出「雙雙」兼6封阻，保爾成為NBA近20年來首個能在季前賽造出「15+10+5」的新秀，讓人對他寄予厚望。 惟復賽6場保爾僅出戰4次，更全為後備上陣，反之另一新秀波特（Michael Porter Jr.）逐登正選位置，亦擔當起金塊得分任務。這不禁令人猜測究竟保爾只乃過眼雲煙，還是一切是金塊為季後賽的密謀安排？

保爾，20歲2.18米高，為已故NBA球員馬諾保爾（Manute Bol）之子。（Getty Images）

回帶上一NBA熱身賽首日，金塊排出「死亡五大」的陣容搶盡傳媒風頭。正選5人全體身高超過2米，意想不到是中鋒祖傑（Nikola Jokic）該戰擔起控球責任。其中最引人注目的，莫過於新秀小前鋒保爾。

保爾身體協調性較為靈活，展現出不俗的投射能力。（Getty Images）

保爾，20歲，為已故NBA球員馬諾保爾（Manute Bol）之子。爸爸「大保爾」同樣是長人，擁有2.29米（7呎6吋）成為NBA之最，如今看來兒子受盡真傳。有別爸爸，自小接受籃球訓練的保爾身體協調性較為靈活，然而在講求長人具備遠程火力的現代籃球下，他亦展現出不俗的投射能力。大學時期因左腳骨折，在僅上陣9場的比賽，保爾三分球仍能高達52%，可見在對碰一般後衛身形的防守者時，他的出手點是絕大優勢。

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爸爸「大保爾」身高2.29米（7呎6吋），成為NBA之最。（Getty Images）

不過同樣受傷患影響，保爾在去年NBA選秀會由本身的首輪前五大熱，跌至第44位才被熱火選中，隨後被交易至金塊。面對身價、別人賦予的期望大跌，那天保爾說了以下一番話：「我想要證明他們都是錯的；我會成為最好的自己，進步後並把大學的好表現帶到NBA。」然而隨着停賽數月，休養大半季的保爾終在熱身賽復出，這名中鋒出任小前鋒一職，首度亮相NBA上陣33分鐘拿下16分、10籃板、6阻攻，正負值也是全場最高的「+18」，籃球界一夜間被這名長人洗版。

NBA著名父子組合：

+ 13 + 12 + 11

首度亮相NBA7呎2吋的新秀保爾獨取16分、10籃板和6封阻。（NBA Twitter）

惟「死亡五大」乃為大膽實驗，對於講究防守的主教練Michael Malone，復賽後返回基本陣容更為恰當，而保爾在有份參與的4場賽中，卻顯露出不同弱點。保爾的身形在搭檔小前鋒位置上的確富具威力，但體重只有95公斤的他每當返至低位防守時，其對抗性令人擔憂。加上下盤仍未練得壯健，大大減弱在禁區內的對抗與卡位能力，面對一眾健碩球員，保爾的防守貢獻立即變少。此正正反映在今日在對陣湖人一戰，第4節尾段勒邦占士由「葫蘆頂」策動剷籃，當時保爾隨即補位嘗試阻擋，但對抗力欠奉下只能扯着「大帝」手臂，最終亦被吹罰兼遭「and one」。

現役NBA7呎巨人仲有邊個？（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

保爾在對碰一般後衛身形的防守者時，他的出手點是絕大優勢。（Getty Images）

此外保爾場上活動範圍亦不夠廣，擔任中鋒時習慣圍繞「鎖匙圈」尋找機會，惟轉位小前鋒後侵略性略減，卻較多「企死等人餵波」。縱然身形給他內、外線的進攻優勢，但在現今不斷換防的世代裏，保爾如若不加強走動為自己或隊友騰出空間，2.18米的身高將變成負擔。

保爾的出現減輕了祖傑的防守壓力，惟卡位對抗力不足，較多時靠「啱timing」從後搶截籃板。（Getty Images）

話雖如此，保爾的出現的確減輕了祖傑的防守壓力，既為金塊整體提供外線投射能力，而他現在需要透過實戰經驗去成長。現列西岸第3的金塊季後賽席位早已奪得，餘下兩場「例行公事」不妨在試試新陣，也許能為季後賽找到「殺出重圍」的最大戰力。

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