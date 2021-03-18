【熊仔講經咩】盤點NBA不爭氣的他 恨鐵不成鋼叫人失望

撰文： 梁民熊 Bear 最後更新日期： 2021-03-18 14:04

「恨鐵不成鋼」相信大家都知當中含意。 如若要在NBA裏挑選「恨鐵不成鋼」的表表者，總是令你怒火中燒的人又會是誰？ 最令熊仔眼火爆的，就是以下幾名球員。

不會射三分的後衛－施蒙斯（Ben Simmons）

身為一個控球後衛，亦貴為2016年選秀「狀元爺」，相信大家心目中的Ben仔是那種既全面亦具外線威脅的球員。

三分球一直是施蒙斯的弱點。（Getty Images）

可惜時隔5年，昔日外線不濟的弱點至今依然是弱點。縱然他在NBA的4季裏，場均保持16.3分不過不失，奈何僅逾1成的三分命中率，不利球隊之餘更變相減輕對手防線壓力。

施蒙斯今季表現：（按圖細看）

施蒙斯於三分線上，猶如奧尼爾站在三分線一樣。

Ben仔經常處於三分線上，但威脅性幾乎等如零，甚至屢遭對手放棄防守，猶如奧尼爾站在三分線一樣。

如76人成績要更進一步，施蒙斯現在的外線能力絕對是絆腳石，接下來就要睇Ben仔做化。

如76人成績要更進一步，施蒙斯現在的外線能力絕對是絆腳石。（Getty Images）

反反覆覆的球迷眼中釘－古斯馬（Kyle Kuzma）

古斯馬2017年首輪獲湖人選中，2年後球隊有安東尼戴維斯強勢加盟，在陣容大幅重整下仍能「活下來」，可見他的能力絕對不差。

古斯馬2017年首輪獲湖人選中。（Getty Images）

古斯馬在湖人4季表現好壞參半，會有神來之筆一記「救命」三分，也會有昨日對戰勇士的「驚世罰球air-ball」。

NBA｜湖人古斯馬展現「驚世罰球」 就連居里都難以置信（有片）

隊內坐擁2名全明星一線球員勒邦占士及「一字眉」，以古斯馬的年紀及身體條件，理應該全力衝擊球隊第三把交椅位置。

安東尼戴維斯強勢加盟，古斯馬在陣容大幅重整下仍能「活下來」，去年取得NBA總冠軍。（Getty Images）

可惜事與願違，他在場上表現反覆不穩，場外經常徘徊於花邊新聞，去季總決賽期間甚至有湖人球迷發起請願，要求取消古斯馬的冠軍指環。

古斯馬今季表現：（按圖細看）

今季安東尼戴維斯季中開始養傷，理應是古斯馬出來「孭飛」，分擔占士得分壓力的時候。惟他到現在還未有任何起色，如若我是湖人管理層，也許會開始後悔當初挽留的該是恩格林（Brandon Ingram），而非古斯馬。

古斯馬理應出來「孭飛」，分擔占士的得分壓力。（Getty Images）

遭命運作弄的人－巴格利（Marvin Bagley）

巴格利2018年以榜眼獲帝王選中，不少Kings當下猶如看到帝王王朝的一絲希望。可惜在復興前，這名前鋒先不敵命運作弄。

巴格利2018年以榜眼獲帝王選中。（Getty Images）

除了處子年打下62場，接下來兩年分別只以13場、37場作結，他長期在「左腳傷」、「右腳痛」、「左膝照MRI」之間徘徊。

巴格利3年來一直受傷患困擾。（Getty Images）

當初有球評更把巴格利與熱火名宿保殊（Chris Bosh）相提並論，的確二人打法相近亦擁有高度及速度，更是左手球員。

雖然「帝王保殊」並沒有（或暫未）出現，幸好只有22歲的他來日方長，希望巴格利能夠保持健康，繼續留在場上，好好表現自己。

巴格利今季表現：（按圖細看）

巴格利只有22歲，來日方長，希望能夠保持健康。（Getty Images）

新一代超級性格巨星－K艾榮（Kyrie Irving）

K艾榮2011年以狀元身份加入NBA、2016奪得首隻冠軍指環，7次入選全明星賽，一次全明星賽MVP。

擁有這樣的成就，何解令人失望？

K艾榮可謂是今季的風雲人物。（Getty Images）

K艾榮總是讓人感覺內心深不可測，難以捉摸，而最近一單消息最為矚目，一定要數！

今年季初以「私人理由」為由一度拒絕出賽，並不知所終，就連教練拿殊也無所適從。最終他的行蹤於網上「曝光」，原來「私人理由」是出席家人生日聚會，此事更違反了NBA比賽防疫規定。

K艾榮今季表現：（按圖細看）

K艾榮總是讓人感覺內心深不可測，難以捉摸，更討厭出席賽後記者會。（影片截圖）

另外在今年熱身賽，他亦曾拒絕出席賽後記者會，理由為「自己不會和無足輕重的人交談，只會把注意力放在更重要的事情上面」，就是這種傲慢的態度，不禁令人把他與「奇怪」、「囂張」等負面形容詞掛鉤。

籃網三巨頭擁有頂級能力，惟希望各人在場外亦能展現出球星級的態度。（Getty Images）

作為明星球員，既是運動員也是公眾人物，理應對自己的言行負上責任，畢竟明星球員是很多小朋友的模仿對象，言行舉止會影響每一個小朋友的成長。

這幾名就是熊仔的失望人選，你們又有沒有其他「失望例子」？可以一齊討論👍🏻

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

梁民熊（Bear）介紹： 現役香港代表隊及甲一籃球運動員，曾參與多項海外及本地大型賽事，近年投身教練行列。希望透過文章分析及分享個人經驗，和大家「傾吓波計、講吓波經」。