NBA｜湖人古斯馬展現「驚世罰球」　就連居里都難以置信（有片）

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-03-16 15:49

湖人對戰勇士，前者幾乎一路壓制對手並以128：97取勝。勒邦占士（LeBron James）造出22分、11助攻及10籃板的數據亦是他生涯第98次「大三元」。 惟今場主角，卻是向來受盡球迷批評的古斯馬（Kyle Kuzma）。

勇士昨日一挫西岸「一哥」爵士氣勢如虹，奈何今天面對狀態大好的湖人，來自金州的一眾未嚐甜頭。

勒邦占士造出22分、11助攻及10籃板，生涯第98次「大三元」。（美聯社）

賽事主力球員表現：

+ 2 + 2 + 2

湖人是仗命中率高達62.8%，上半場就已拉開15分之差，尾節更拉開至36分，比賽進入「垃圾時間」，毫無懸念。

不過湖人前鋒古斯馬就為賽事添上「趣味」。

古斯馬的airball罰球線位賽事焦點。

第2節開始未幾，勇士新秀韋斯文（James Wiseman）一下「批肘」動作遭判罰技術犯規，湖人派上古斯馬執行罰球。惟這名前鋒未有把球投進，射出的更是一個air-ball，籃球從球框左側滑過。此幕一出全場嘩然，就連旁述亦指從未見過有球員會如此射失一個毫無壓力的技術犯規罰球。

「驚世罰球」後即時反應：

古斯馬的「尷尬罰球」氣得得隊友哈勞（Montrezl Harrell）咆哮一聲，勒邦占士也忍不住皺眉。不過另一邊廂的勇士卻非常雀躍，後備席一眾不禁跳起來，史提芬居里（Stephen Curry）及D格連（Draymond Green）也顯出一副難以置信的笑容。

古斯馬「驚世罰球」去片：

Kuzma air balled the free throw and the @warriors bench let him hear it. 😂🙈



🎥: @NBCSWarriorspic.twitter.com/LDjFPoH2pu — Sportsnet (@Sportsnet) March 16, 2021

事實古斯馬今季的罰球命中率為65.9%，為湖人主力球員中最差，因此該罰球由他執行亦難以理解。

10年來影響着湖人的畫面：