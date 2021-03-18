籃球熱話︱NBA一代長人中鋒車禍癱瘓　病重仍施展正能量令人心折

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-18 17:34

曾效力達拉斯獨行俠多年的長人中鋒伯特利（Shawn Bradley），一月中遇上交通意外後癱瘓，球隊剛公布這個令人震驚的不幸消息。 即使在床榻上動彈不得，堅強的伯特利毋視自身傷痛，已在計劃利用自己的故事，向公眾推廣單車安全的重要性。他的毅力很難不教球迷動容，如此無私態度，不得不回想起他昔日在NBA賽場上的英姿。

身高達7呎6吋的伯特利，是NBA史上最著名的高佬之一，1993年NBA選秀中以第二位獲費城76人揀中。他的出現令球評有兩極評價，正方認為他的身高和優秀運動能力，能統治籃底，反方則指他實在太瘦削，加上只有一年大學籃球經驗，並不看好他的前景。最終韋伯成為那年新秀狀元，他是榜眼，探花為Penny夏達威。

效力76人兩季，他的表現不夠穩定，第三季開賽後不久被送往籃網。兩季之後，他再被送走，目的地是當時我們仍叫「小牛」的達拉斯。伯特利攻力不強，勝在防守出色，是聯盟中的頂級封阻專家之一，在主帥尼爾遜（Don Nelson）麾下發揮所長。

量度伯特利（Shawn Bradley）身高的經典照片。（Twitter）

伯特利（Shawn Bradley）與尼爾遜教練。（Getty Images）

NBA一代封阻高手

即使沒有冠軍指環，亦沒有強勁的得分能力，總是高人一等的伯特利依然使人無法忘懷。1998年4月對拓荒者一戰，他單場刷下13次封阻，加上得22分和22個籃板，達成「三雙」，惟球隊以91：99敗陣。

他的12年NBA生涯，832次上陣累積2119次封阻，位列史上第15位。在獨行俠9年，582次上陣已得到1250次封阻，一段長時間名列隊史第一位，直到後來紀錄才被奴域斯基以1281次打破，後者足足用上21個球季、1522場賽事才能達成。

隨上陣時間愈來愈少，表現滑落，他2005年以33歲年齡退役，並回到成長地猶他州一家私校工作，幫助當地邊緣青少年。

【NBA史上著名高佬】（按圖放大）

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家門前踏單車被撞

退出公眾視線多年，獨行俠突然發出聲明，說出伯特利今年1月20日在家門前踏單車期間，被一輛電單車撞倒，並因脊椎嚴重受創癱瘓，手術後8星期以來一直卧病在床。

他是虔誠的基督徙，即使是備受注目的籃球新星，但他不惜以前途作賭注，大學二年級時曾毅然休學兩年到澳洲傳教。正值壯年遭逢不幸意外，信仰成為他渡過難關的重要支持，醫生告誡他的康復過程將會是漫長而艱難，甚至較他的NBA生涯更甚，幸好在太太陪伴下伯特利精神不錯，並計劃借自己的經歷提高公眾對單車安全的意識。

獨行俠班主古賓（Mark Cuban）對舊將遇到意外感到傷感，讚揚伯特利總是鬥志十足，祝願他早日康復，並指：「他永遠是獨行俠大家庭一員。」已屆80的昔日獨行俠主帥尼爾遜亦為愛徒遭逢不幸感哀痛，表示「在這個困難時刻我們都在記掛他。」

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【伯特利昔日英姿】（按圖放大）

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獨行俠發表聲明支持伯特利。（獨行俠官方Twitter截圖）

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