【NBA】等待了464日的一幕　格芬再入樽　籃網全隊High爆（有片）

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-03-22 15:42

格芬（Blake Griffin）今日終迎來轉會後首戰，儘管他後備入替只錄2分，此唯一入球更是球迷期待已久的雙手入樽，入樽王再次飛起來。 最終籃網以113：106擊敗巫師，近10戰取下8場勝利。

今日籃網面對巫師，頭3節有如K艾榮（Kyrie Ivring）、夏登（James Harden）與韋斯保克（Rusell Westbrook）、比爾（Bradley Beal）的對決。

籃網以113：106擊敗巫師，近10戰取下8場勝利。（美聯社）

從活塞「跳槽」籃網的格芬近年一直受盡外界質疑，年紀增長加上傷患影響，不少人亦「睇死」格芬再也無法施展入樽了，上次他在比賽中入樽已是2019年12月13日。

格芬上次在比賽中入樽已是2019年12月13日，今日的入樽粉碎外界一直存下的質疑。。（路透社）

惟在賽事第4節，格芬三分線上接過夏登的傳球，一個假投動作騙起防守並隨即切入爆籃式入樽。這是2分不但是他轉會籃網後的首個入球，入樽的氣勢亦粉碎外界一直存下的質疑。

格芬棄頂薪投靠籃網三巨頭 與迪安帝佐敦故劍重逢

格芬再次入樽：

BlAkE gRiFfIn DoEsNt DuNk AnYmOrE pic.twitter.com/dKjuwyoI7z — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 22, 2021

賽事餘下2分55秒，巫師憑韋斯保克切入投入兩分，雙方差距隨即縮窄至1分。惟最後籃網力保不失，並連同K艾榮的全場最高28分、7籃板及6助攻，及夏登的26分、8助攻、5籃板，113：106擊敗巫師。

K艾榮取下全場最高28分、7籃板及6助攻。（美聯社）

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

NBA吉祥物全員圖鑑（按圖放大）：