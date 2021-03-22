【NBA】等待了464日的一幕　格芬再入樽　籃網全隊High爆（有片）

撰文：楊宇翹
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格芬（Blake Griffin）今日終迎來轉會後首戰，儘管他後備入替只錄2分，此唯一入球更是球迷期待已久的雙手入樽，入樽王再次飛起來。
最終籃網以113：106擊敗巫師，近10戰取下8場勝利。
今日籃網面對巫師，頭3節有如K艾榮（Kyrie Ivring）、夏登（James Harden）與韋斯保克（Rusell Westbrook）、比爾（Bradley Beal）的對決。
籃網以113：106擊敗巫師，近10戰取下8場勝利。（美聯社）
從活塞「跳槽」籃網的格芬近年一直受盡外界質疑，年紀增長加上傷患影響，不少人亦「睇死」格芬再也無法施展入樽了，上次他在比賽中入樽已是2019年12月13日。
格芬上次在比賽中入樽已是2019年12月13日，今日的入樽粉碎外界一直存下的質疑。。（路透社）
惟在賽事第4節，格芬三分線上接過夏登的傳球，一個假投動作騙起防守並隨即切入爆籃式入樽。這是2分不但是他轉會籃網後的首個入球，入樽的氣勢亦粉碎外界一直存下的質疑。
格芬再次入樽：
BlAkE gRiFfIn DoEsNt DuNk AnYmOrE pic.twitter.com/dKjuwyoI7z— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 22, 2021
賽事餘下2分55秒，巫師憑韋斯保克切入投入兩分，雙方差距隨即縮窄至1分。惟最後籃網力保不失，並連同K艾榮的全場最高28分、7籃板及6助攻，及夏登的26分、8助攻、5籃板，113：106擊敗巫師。
K艾榮取下全場最高28分、7籃板及6助攻。（美聯社）
這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）
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NBA吉祥物全員圖鑑（按圖放大）：
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