NBA｜居里格連因傷齊缺陣　勇士慘遭速龍怒炒　吞隊史第二大敗仗

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-03 17:40

金州勇士與季後賽席位漸行漸遠，今日（3日）作客多倫多速龍一仗，主力「咖哩仔」史堤芬居里及祖蒙特格連齊齊因傷缺陣，殘陣出擊的勇士在多倫多經歷一場潰敗，遭速龍怒炒53分，只能做座上客的居里更疑似「輸到傻咗」。

勇士上場不敵熱火後，6場輸了其中5場，季後賽席位似乎逐漸離勇士遠去，主力史堤芬居里坦言球隊現時面對的難題，就是未能找到值得信賴的陣容。勇士站在十字路口，究竟繼續衝擊季後賽，還是「疊埋心水」留力下季？或許今仗後有更明確的方向。

居里36分徒勞 勇士遠離季後賽行列 餘下衝刺還是練兵好？

即使史堤芬居里上仗拿下36分，球隊同樣難逃一敗，現時與季後賽漸行漸遠。（美聯社）

勇士今仗作客多倫多速龍，「咖哩仔」因尾龍骨痛楚而缺陣，原定在正選陣容的祖蒙特格連，同樣因為手指及臀部有傷，而臨時在正選名單中抽起。

由韋堅斯（Andrew Wiggins）及新秀韋斯文（James Wiseman）領銜的勇士，首節與速龍拉成均勢，惜在第二節無以為繼，速龍打出一段15：0的攻勢，並以20分遙遙領先勇士。

勇士在缺少居里及D格連的情況下，結果慘敗53分。（美聯社）

半場休息後的速龍繼續乘勝追擊，在第三節再度打出一段19：2的高潮擴大比數，速龍一度領先101：49的52分差距，主隊挾逾50分的優勢進入最後一節。勝負已分，第四節淪為垃圾時間，勇士未能收窄差距，更一度落後61分，最終以77：130告負，尷尬地大敗53分，創下球隊史上第2大差距的敗仗。

小崔特今仗錄得14射8中的24分，加上5個籃板球，效率正負值錄得驚人的+54。（美聯社）

今場只能做座上客的居里，現場目擊球隊慘敗一場，在末段唯有在場邊苦中作樂，擺出打功夫的架式，一個人原來大敗都可以盡慶。

Steph still had some fun during the Warriors' 53-point loss 😅 pic.twitter.com/xc1cAsi9b3 — ESPN (@espn) April 3, 2021

「咖喱仔」在場邊打功夫，看似歡樂，但誰人願意看到球隊落敗，主帥卡爾（Steve Kerr）直言這是一個對麾下的恥辱，「我們被狠狠地摧毀了，這是對全隊球員的一個重大的恥辱，對於敗仗沒有特別的評語。」

勇士教頭卡爾直言今場是恥辱性大敗。（美聯社）

效力速龍的日本球員渡邊雄太，今仗上陣13分鐘並攻入6分。（美聯社）

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