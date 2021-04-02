NBA｜居里36分徒勞　勇士遠離季後賽行列　餘下衝刺還是練兵好？

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-02 17:12

勇士今日在史堤芬居里（Stephen Curry）攻入36分下仍109：116不敵熱火，過去6場錄1勝5敗，跟季後賽席位愈來愈遠。 一直飾演單天保至尊角色的「咖哩仔」賽後亦坦言，勇士現有陣容並不可信賴。餘下的路是放手一搏還是練兵之用，勇士依然在摸索。

勇士今仗的敗筆，就是進攻點過分集中。史堤芬居里攻下36分，且D格連（Draymond Green）貢獻16分、10籃板、8助攻的全面表現，加上前鋒安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）也交出23分。

史堤芬居里賽後亦坦言，勇士現有陣容並不可信賴。（美聯社）

奈何球隊整體20次失誤，對手熱火亦點點開花，占美畢拿（Jimmy Butler）13投7中攻下22分，鄧肯羅拔臣（Duncan Robinson）21分、希路（Tyler Herro）20分、艾迪巴約（Bam Adebayo）也貢獻19分8籃板6助攻。

勇士、熱火主要球員表現：

+ 3 + 3 + 3

首度登場的奧拉迪普（Victor Oladipo）先發上陣23分鐘，得6分5助攻2籃板2抄截。（美聯社）

史堤芬居里在尾節嘗試力挽狂瀾，不過轟進16分仍無補於事，勇士還是沒辦法贏球。面對球隊的不濟狀態，史堤芬居里賽後不禁說出隊中的難題：「我們還沒有找到真正可以信賴的陣容，過程中難免有失落；賽季大部分時間都在面臨難關，得想辦法克服，變得更加堅韌。」

勇士最近6場比賽吞下5敗並以1場勝差僅僅壓過帝王結第10。（美聯社）

翻查數據，勇士今季正選陣容主要由史堤芬居里、D格連、奧比、安祖韋堅斯及新秀韋斯文組成，然而效率卻是淨-14，相當不理想。勇士最近6場比賽吞下5敗並以1場勝差僅僅壓過帝王，排第10，對於球隊的不濟，「咖哩仔」直言作為領導人物，有責任解決。「我和D格連都知道，如果我們希望球隊更進一步，很多工作要還是要做；在領導力方面必須保持一致，我們沒有時間停下來沮喪。」

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