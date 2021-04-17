熊仔講經咩｜NBA季後賽之爭入戲肉　中了傷患魔咒的他們點算好？

撰文： 梁民熊 Bear 最後更新日期： 2021-04-17 12:40

NBA常規賽將接近尾聲，前列分子的季後賽資格基本上塵埃落定。 東西兩岸熊仔最愛的球隊76人及爵士不負眾望，晉級絕對沒有問題，但會否部署定「走線」，常規賽最後排名仍難而估計。 前列強隊可為季後賽養兵蓄銳，惟對一些球隊，餘下來的日子最緊要......身體健康。

就讓熊仔先講講季後賽新賽制：

常規賽第7至10名球隊，將需在附加賽爭奪兩席季後賽資格。

1）常規賽第7及第8名對賽（a），勝方直接獲得第7名資格入季後賽。

2）常規賽第9及第10名對賽（b），負方直接淘汰。

3）b賽勝方與a賽負方對戰，爭奪最後一名季後賽資格。

勇士兩頭唔到岸 練兵好還是衝擊好？

基於新賽制關係，7至10名戰情異常激烈，然而在不少球迷心中，也倒希望看到史堤芬居里（Stephen Curry）再次衝擊總決賽，不過熊仔對此卻有另一番睇法。

「咖喱仔」近期表現可謂「on fire」，連續8場30+之餘，在與金塊起一戰中的53分更讓他超越名宿張伯倫，成為勇士史上的最佳得分王。現列西岸第9的勇士，數字上仍有機會躋入季後賽，但宏觀整體，情況未算樂觀。未開季前已有K湯臣（Klay Thompson） 賽季報銷，外線火力大打折扣。縱然接近整季磨合後，安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）及奧比（Kelly Oubre Jr.）也上力，奈何在衝擊季後賽變得清晰之際，「榜眼中鋒」韋斯文（James Wiseman） 因膝傷關係提早「收咧」，對勇士來講簡直是雪上加霜。

「咖喱仔」連續8場30+（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

究竟現階段的勇士如何是好？

論成績又未置於要火箭式「擺爛」，論人腳要衝擊季後賽又似乎只會增添居里的身體負荷。想到此熊仔也為卡爾教練頭痛。惟養兵千日用兵一時，熊仔在認為勇士的那「一時」絕不是今季。雖然深信「咖哩仔」不會輕易放棄，但對勇士以隨緣心態面對季後賽資格卻是最好做法。不要強求而因少失大（球隊承受不了更多傷患），最後失落資格不用飲恨，若順利躋身也只作養兵千日之用。

金塊星級控衛梅利（Jamal Murray）意外地前十字韌帶斷裂。（Getty Images）

沒有了梅利的金塊 西岸決賽再次byebye？

另一支遇上厄運的球隊，一定要提到金塊。去季在西岸決賽不敵湖人，與總決賽擦身而過並打算今季希望重整旗鼓。為此球隊季中開始「執陣」並簽入艾朗哥頓（Aaron Gordon）及麥基，未幾隨即見效。

籃球場上的可怕傷患：（慎入）

+ 7 + 7 + 7

可惜命運再次作弄，他們星級控衛梅利（Jamal Murray）意外地前十字韌帶斷裂，對原本可趁機衝擊西岸冠軍的金塊，真是嚴重受創。縱使把控球權由巴頓（Will Barton）及蒙迪莫里士（Monte Morris）擔當，金塊仍有在季後賽競爭，但若然要面對勒邦占士、安東尼戴維斯歸隊的湖人，金塊的戰力就完全比下去。

金輝其後首要任務，是確保另一名星級球員祖傑治身體健康。（美聯社）

金塊未來首要任務是加強米高波特（Michael Porter Jr）及艾朗哥頓的外線能力？還是不變應萬變？也許只有一個答案：確保祖傑治（Nikola Jokic）健康完成賽季。

波爾右手證實腕骨折，賽季報銷。（Getty Images）

黃蜂缺少了「探花」 衝擊季後賽戰力下降？

另一邊東岸要「保持健康」的球隊就要數到黃蜂 。季初大家對「探花」拿美路波爾（LaMelo Ball）存下不少質疑，但事實勝於雄辯，這名小將及後以表現速速證明自己，其能力甚至讓球迷覺得比他兩名哥哥更好。

奈何與金塊、勇士一樣，波爾右手證實腕骨折，賽季報銷。雖然球隊還有格拉咸（Devonte Graham）及洛斯亞（Terry Rozier）兩名星級後衛，但對於球隊調配、戰術部署，波爾的傳球視野似乎更能殺對手措手不及。現於東岸第8的黃蜂，要守穩「附加賽」資格沒有難度，惟再晉一級似乎要點運氣。

波爾的三分能力也比兩名哥哥高。（Getty Images）

今次分享比較傷感，熊仔只希望在餘下的比賽，不要再有球員受傷。作為球迷的我們，當然希望球員們保持健康，然後給我們上演精彩的季後賽。

《最後來個季後賽預測》

東岸：

76人、籃網、公鹿、熱火、塞爾特人、紐約人、鷹隊、溜馬

西岸：

爵士、太陽、快艇、金塊、湖人、拓荒者、獨行俠、勇士

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

梁民熊（Bear）介紹： 現役香港代表隊及甲一籃球運動員，曾參與多項海外及本地大型賽事，近年投身教練行列。希望透過文章分析及分享個人經驗，和大家「傾吓波計、講吓波經」。