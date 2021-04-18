籃球以外｜打破「波牛」定型　晏慕龍從時裝設計突破框框

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-18 20:05

打街場、做教練、正職是紀律部隊、背心短褲運動鞋…… 籃球員就要跟隨這些定型嗎？ 人人喜好千奇百趣，籃球員不等於「波牛」，就如晏慕龍一樣，線、框分明的籃球場以外，他活在不受框框限制的時裝設計世界。

慕龍頭戴黑色闊邊禮帽，出席男拔「老鬼」飯局，惹來昔日隊友陳怡富譁然：「做咩啫你？」莫說是隊友問，慕龍平日穿起女裝長款花邊風褸遊走校園，總引來大量目光從上而下掃視。

「靚就可以了」，這名準時裝設計師卻懶理外界的奇異目光。

穿起波衫、拿着籃球，這個是我們眼中熟悉的晏慕龍。（龔嘉盛攝）

棉褲、T-Shirt、拖鞋、長襪，印象中的「籃球仔」不都是這樣穿的嗎？但眼前的晏慕龍一身黑，高領內襯外是Kimono（和式外套）再配闊腳褲，沒有那種熟悉的「籃球味」。

「著衫都要定型的話，就好像定型了籃球仔一定是『蠢』的那樣」，慕龍單刀直入但也不忘「戴頭盔」：「不過如果我沒有入讀時裝設計，還是會穿棉褲T-Shirt吧......」

黑色裇衫與籃球鞋，時裝設計與籃球沒有衝突吧。（龔嘉盛攝）

22歲的晏慕龍，正修讀理工大學紡織及服裝學系，他與女友合租一間工作室，僅逾200呎的空間放滿衣車、針線、版圖，為的是邊打波，邊為投身設計行業做好準備。

慕龍從小熱愛籃球，但媽媽要求他在籃球以外找一門興趣，小時候的他不解，試過寫毛筆字、學樂器，結果常因坐不定被責打，直到接觸了素描，執起筆就能靜下來，全心投入。

工作室就是籃球和設計結合的體現。（張倩儀攝）

走進時裝店，晏慕龍提議記者可以嘗試一些平日沒想過能穿的風格。（張倩儀攝）

晏慕龍中四轉校到拔萃男書院，改為主修視覺藝術，大學也順理成章選了時裝設計，沒有像許多「籃球仔」般讀體育。由小時候的素描，到長大後繪畫時裝設計圖，慕龍直言每當打球不順，畫畫也是一種恢復。

自己的喜好和別人的目光，還是討好自己更重要吧。（張倩儀攝）

著得少布不等於低俗；著得多衫也可以是引誘 晏慕龍

從衣著 從主修 衝破兩性框框

時裝設計的世界充滿無限想像，要踏入這門專業，就要有衝破框架的心。感覺像個「鋼鐵直男」的晏慕龍從來一件衛衣「走天下」，卻漸漸發現若衝破性別定型的框框，穿衣就有無限可能。「我現在會留意女裝，因為發揮空間很大；有機會真的可以試試，我有（男生）朋友都穿得很好看。」

許多人不敢穿的設計，晏慕龍都另有一種看法，將它披在身上。（張倩儀攝）

慕龍從衣著模糊了性別定型，但當學系男、女比例仍是1：9，要在男女觀念仍清晰得很的社會真正打破這種定型，看來仍需努力。

不過他在Year 3的一個大膽舉動，直接轟破大家對「男生」的固有想像——主修內衣及運動服裝專業，對所有人來說，一名男生在公開場合觸碰女性內衣，已是一場視覺震撼，更何況親自設計？

大概沒有太多男生可以毫不尷尬的拿起女生內衣。（張倩儀攝）

一名男生在公開場合觸碰女性內衣，是一場視覺震撼。（龔嘉盛攝）

一個男生，主修內衣設計，任誰聽了也覺得衝擊吧？（龔嘉盛攝）

他卻直接走進內衣店，與我們一起研究內衣結構，憶述：「有時行街，會不自覺研究起女性內衣，試過有店員問我：先生有咩幫到你？好像我是變態一樣。」他靦腆的笑，同時有店員疑惑張望。晏慕接觸了「Bra業」才知道女生內衣藏有一堆學問，啟蒙過後，更是眼前一亮：「原來有些胸圍可以把兩邊的肉推向中間推……嘩。」

慕龍設計和製作女性內衣：（按圖放大）

「晏慕龍風格」 堅持天馬行空吧

不過即使是設計女性內衣，他還是堅守「晏慕龍風格」，蕾絲、刺繡絕不是主調，「機能、防水、透氣、反光、黑色……」一口氣說着自己做最愛的設計元素，問他眼中的「絕世好Bra」是怎樣的？他苦笑說，女士內衣是大難題，但答案卻令人驚訝：「我傾向反烏托邦，有一天可能有天災，我就想造一個可以救生的胸圍，高科技、防菌，有水泡彈出來的那種。」天馬行空，也是「晏慕龍風格」之一吧。

內衣款式非得要性感才可以嗎？（張倩儀攝）

打好波當然重要，但著得靚可以提升自信，形象也值得投資。 晏慕龍

翻看他的設計集，離不開黑色的層次演化，他說自己從漫畫《浪客行》取材，想要日本的武士感覺。「最緊要夠Raw（原始），Fancy（亮麗）得來要好穿。」他喜歡傳統服飾之餘，對籃球元素也偏愛，作品往往帶有一種運動員「貼地」、「實用」的考慮，好像他展示身上和服的小心思，用料透氣，還加上NBA球衣的開衩剪裁，活動非常方便。

內衣可以不走少女風，男生也可以穿女裝，傳統服飾可以很運動——設計如人生，沒有公式。訪問足足小時，與籃球有關的不到三句；但講及「主要身份」，此刻的慕龍給予的答案仍然執着：「你問我，我仍會說自己是籃球員。」

畫畫是為了在籃球上走更遠的路。（張倩儀攝）

晏慕龍的日常裝扮搭配小妙思：（按圖放大）

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著自己覺得正的衣服，有自信，有沒有好身材都一樣可以好看。 晏慕龍

「NBA球星踏入球場前，都會有自己的Fashion Style，可以穿西裝、時裝……那，我們為什麼要抹煞生命中的可能？」自己的身份，自己認同就好，「學生運動員，先是學生才是運動員，我們不必讀到狀元，只需讀得剛剛好。」

「永續」籃球的方法就是讓自己生命不只有籃球。活在香港，我們可以籃球第一，但不能是唯一，慕龍深知，除了籃球，世界很大。