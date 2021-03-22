【籃球以外】籃球女生投身塔羅　星座解牌靈氣治療邊學邊做

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-25 14:47

只會打街場、做教練、紀錄部隊工作、背心短褲運動鞋...... 惟籃球員，只限於這些定型？ 各人喜好千奇百趣，籃球員亦不等於「波牛」，就如許芷瑜一樣，籃球以外是塔羅世界。

「雙子座的球員，也就是我啦，我發現是真的比較少。」投身塔羅占卜行列的許芷瑜腼腆地笑着。她自認是典型的雙子座，愛玩、多心、隨性，無法像金牛座般全心投入一個項目。不甘於安定的雙子特性事實有跡可尋：籃球員出身、大學讀時裝設計，畢業後也一度訴說「唔知可以做咩」，其後加入模特兒經紀公司當了一年公關，繞了一圈，終覺得全職工作綁手綁腳，並辭職創業成為塔羅占卜師。

雙子座的表達能力好，剛好也適合這樣的工作。（張倩儀攝）

「從小學就對外星人、古文明很感興趣，還會抄筆記，後來自己有去玩塔羅。」25歲的她，出身自協恩中學和理工大學畢業，中學起就閱讀有關古文明的書藉，讀書及籃球以外的時間就用來探索世界神秘的一面。她說從小相信無奇不有，也好奇自己來到這世界的目的，慢慢與「New Age」（新時代）、靈修等的身心靈範疇結緣。

然而從別人為自己占卜之中得到啟示，有天忽發奇想：「與其常常要人給意見，不如我自己去學，可能會更了解。」接下來自學再鑽研，更報讀相關課程，慢慢發展至今。塔羅問牌、網上占卜、分析星盤、靈氣治療，在僅逾一百呎的工作室加一張懶人桌，許芷瑜邊學邊做。

打球可能會沒有自信，但說話絕對是「高材生」。（張倩儀攝）

桌上占卜牌五花八門，不同的排序指引着不同的答案，神態各異的圖案神秘得詭秘亦使人好奇。感情、事業、學業、家庭、人生...... 客人通通都問過。

「哪你相信命嗎？」我卻好奇一問。

「我信，一切都是整定。」她回說。

每一張卡牌都代表一件事，一個人。（張倩儀攝）

+ 7 + 7 + 7

「整定」一詞在籃球員口中道出，也許有點矛盾。往往籃球員就是不信「宿命、整定」，他們變得好勝亦不服輸，然而在一動一靜能科學化的運動世界，又豈能以五花八門的牌面分析？

「整定，就像人生的藍圖，有一定的路線會去經歷、走過。」聽起來虛無縹緲，許芷瑜用自身被遺忘的「協恩女籃」身份加以解釋：「我以前很在乎沒有人記得我是協恩，打球常有『死啦，這球不進怎樣辦』、『為甚麼教練不用我』、『隊友都比我好......』的情緒。」自嘲是協恩「最無價值球員」，過往內心亦有不好過的時候，惟「整定」對於許芷瑜並不存在放棄成份。

星盤，就是出生的一刻太陽系星球的走向，以對性格和人生的影響。（張倩儀攝）

自我價值是自己給自己的，不是隊友也不是教練。（張倩儀攝）

「當你走到某一個位置，如何選擇、如何看待，心態其實才是影響你走這一條路的狀態。」就算不同形式的「整定」降臨，她認為坦然面對是對自己的人生最好選擇：「個天好像一直在考驗我的毅力有多少，為甚麼我會打籃球、為甚麼我會入協恩，可能是上天安排的一課；小時候會怨天尤人只因為『唔化』。」她笑笑再調侃自己：「在強隊中做最無價值球員，是好難做到的啊，你知道嗎？」

除了為客人解釋、分析卡牌的意思，有時候也成了對方的樹洞。（張倩儀攝）

許芷瑜籃球員外的另一面：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

的確順應天命，才能了解自己在人世中的定位再出發。除了在「在強隊中做最無價值球員」，塔羅占卜也如「整定」是許芷瑜的角色，能自我陶冶而釋懷被遺忘的難過，亦能幫助同路人。投入身心靈範疇，她學會做客人的路引、樹洞，才發現原來多數人都不了解自己，「好似知道了所有球圈人的心事一樣。」女籃不少球員都有出力支持，感覺是這圈子帶來的一種力量，而她卻多了一個目標：「我算不上是幫助來問我的人，但想和大家一起行，同行和陪伴是我做這件事的原因。」

聊了三個多小時，沒有一點冷場，耳環也隨頭的擺動而搖晃。（張倩儀攝）

得分可能不及隊友，那就專注在自己做得好的防守。（張倩儀攝）

許芷瑜邊說邊幫我和同事解說星盤，私心的我們更要求她占卜一番，戀情、事業、健康甚至香港籃球前景，我們也問過一遍。臨走前問道占卜收費，她卻說：「隨心吧，你覺得多少就多少。」

雙子座就是如此隨性，「整定」的，卻很不錯。