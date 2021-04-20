NBA｜居里連續11場神級演出　33歲愈打愈fit　一夜創下6項紀錄　

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-20 16:02

若然NBA賽季最有價值球員（MVP）只根據最近這個月表現評核，深信勇士的史提芬居里（Stephen Curry）必定當選。 居里今日面對東岸勁旅76人，以單場轟入10球三分、全場49分的表現，帶領勇士107：96取勝。這名射手在今日賽事後得分已超越了比爾（Bradley Beal），成為了本賽季的得分王。 33歲為何投籃依然神準？球隊投籃教練早前就透露了居里的訓練方式，原來玄機只有2個字。

「MVP！MVP！」主場76人球迷在賽事尾段高呼起來，惟對象卻不是主隊成員。不少人認為這場賽事會令勇士打得吃力，皆因上場對戰塞爾特人時居里需一度吃止痛藥「頂硬上」。

不過76人今天卻輪休施蒙斯（Ben Simmons）及杜比亞斯夏里士（Tobias Harris），變相居里受到的防守壓力大大減弱。

居里今日面對東岸勁旅76人，轟入49分帶領勇士107：96取勝。（美聯社）

然而這名勇士王牌確實打得相當輕鬆，上半場已轟入20分的他易邊後繼續爆發，縱然76人已多番包夾，結果也遭居里全場投進49分，當中包括10個三分。

【當代NBA不同投籃區域神射手】（按圖一覽）：

+ 4 + 4 + 4

面對哥哥的強勢，弟弟薛夫居里（右）亦只能被比下去。（美聯社）

「黐線！瘋狂！」隊友安祖韋堅斯用兩詞準確地描述居里近期表現，就連教練卡爾也找不到更多的讚美：「每場比賽他都是這樣，我都不知道該如何評價了；他的技術、大心臟、思維和專注度令人讚嘆，看他打球實在是太難以置信了。」

是日賽後，這名勇士得分史上第一球員也創下幾項紀錄：

-史上首個球員在61場比賽至少投入8球三分 -史上首個33歲或以上球員連續11場得分30+ -史上首個球員生涯21場轟入10個三分或以上 -史上首個球員10場共轟入72個三分 -21次單場40+，追平麥基迪（Tracy McGrady）和賓納特京治（Bernard King） -連續11場30+，現役僅次於夏登（James Harden），登歷史第三

居里的表現除了不斷締造歷史，其三分發射炮的影響力也滲透世界每個角落。不少人認為如此精準的外投是經過無數次三分球訓練累積而成，但近日勇士的投籃教練就透露，居里的高命中率實情與「平衡」有關。

居里擅長耍甩防守者，就算面對包夾他也能從中擺脫。（Getty Images）

相比起隊友K湯臣，居里的遠程炮更加賞心悅目，其中最叫人拍案叫絕的亮點就是他耍甩防守者的無球走動。

教練Brandon Payne直言「企定定」等傳接非居里風格：「他會甩開包夾，在高速跑動及對抗中，突然出現在零度位並投射三分，這是居里的節奏。」

教練Brandon Payne解說居里訓練：

居里的靈活、快速走動有如愚弄防守者一樣。（美聯社）

要在跳投前以連番走動擺脫對手，講求的除了體能，更需要平衡力。Brandon Payne續道：「我們要求居里在什麼情況下，也要保持上半身有足夠的平衡力和力量推動皮球，這才能維持射手的穩定性。」

居里上場對戰塞爾特人，失重心下仍以一記左手拋投命中，完全反映一切不是僥倖。

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：

+ 10 + 10 + 10

【NBA各項三分球紀錄】（按圖進入）