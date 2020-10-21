NBA熱話︱居里老婆金髮造型惹攻擊　咖哩仔搞笑神留言護航兼解圍

NBA雖然是個花花世界，也有不少模範夫妻，但要在這樣的圈子站得住腳先要經得起風浪。 近日史提芬居里（Stephen Curry）就被網民發現「背妻」載著一位金髮美女，並留言道：「天呀，居里怎會為了一個白人拋棄Ayesha（居里妻子）？」

Ayesha Curry日前在Instagram公開一張夫妻合照，只見擁有非裔混血的她戴上了金色假髮，化上偏白的妝容，和以往的形象不同，引來不少網民留言。

雖然Ayesha本來的膚色都不算深，但她和居里一樣都是混血的非裔，加上平日都是天然的曲髮為主，今次換成金髮大波浪可算是大改造。

這張照片中的Ayesha Curry明顯和平日不同，像是一個白人美女。（Ayesha Curry Instagram）

判若兩人的造型引來兩極的意見，不少人留言表示好看，但也有不少種族意識較強的黑人球迷表示不滿：你看來像個白人女人，這樣不好看。

【居里愛妻Ayesha Curry 平日模樣】：

+ 8 + 8 + 8

出了名是「愛妻號」的居里馬上在相片下留言護航：「你是美麗的寶貝，別讓其他人的話影響好嗎？我是認真的，總會有一些尖酸刻薄的人，我也不喜歡他們，一點也不喜歡。你可以放心做自己。」

「附帶一提，我答應你如果假髮掉了我也不會告訴別人，勾手指，那一定很好笑，但不會有人知道，等一下，我床邊的一直是你嗎？我竟然沒有認出來，我神智不清了。」力撐老婆之外，居里更不忘搞笑緩和氣氛，支持Ayesha做自己。

【NBA球員的索爆妻子、女友WAGs】（按圖放大）：