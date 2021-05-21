【NBA附加賽】韋斯保克交雙雙都夠贏　巫師27分大炒溜馬闖季後賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-21 12:09

東岸季後賽「老八」的位置，韋斯保克坐鎮的巫師與溜馬爭奪最後一席。即使韋斯保克今仗未能交出「大三元」，同樣足夠領巫師以27分大勝溜馬，順利取得東岸最後一席，將與「一哥」76人爭出線。

NBA季後賽東岸附加賽，韋斯保克及比爾（Bradley Beal）領軍的巫師雖然早前不敵塞爾特人，今日（21日）與溜馬上演生死戰，爭奪東岸「老八」的位置。

兩軍在首節戰情緊湊，巫師在第二節逐漸上力，完半場時拉開13分的距離，以66：52領先進入下半場。巫師下半場同樣火力全開，第三節狂取48分，擴大領先優勢至31分，結果巫師力保勝局，以27分大勝溜馬晉級，取得東岸最後一席。

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韋斯保克領軍的巫師以27分大破溜馬，奪得東岸季後賽的最後一席。（美聯社）

早前打破聯盟「大三元」紀錄的韋斯保克，即使今仗只能交出18分﹑15個助攻及8個籃板的「準三雙」數據，巫師同樣足夠擊敗溜馬。韋斯保克貢獻15個助攻中，一次彈地傳球交給「走後門」的比爾雙手大力入樽，「韋少」隨即舉高雙手振臂高呼，全場陷入瘋狂。

Westbrook & Beal going to work 😤 pic.twitter.com/EaifYyrDwk — NBA TV (@NBATV) May 21, 2021

除了「韋少」外，巫師的尼圖（Raul Neto）﹑八村壘﹑比爾及「奇兵」加福特（Daniel Gafford）得分達雙位數，亦是巫師今仗的致命關鍵。溜馬的沙邦尼斯今仗貢獻19分﹑11個籃板及10個助攻的「三雙」數據亦無補於事。

即使沙邦尼斯交出「大三元」，亦未能挽救球隊出局的命運。（美聯社）

八村壘（左）與比爾今仗分別交出18分及25分，一同協助巫師擊敗溜馬。（Getty Images）

巫師5人得分上雙：

最後一節大局已定，巫師教練特意收起主將韋斯保克，後備席觀戰的「韋少」休息時亦有搞作，晉級心情自然靚，竟將自己的球鞋送給現場球迷，僅穿襪子坐下觀戰。韋斯保克領軍躋身季後賽，將會第11度季後賽亮相，再次衝擊總冠軍。

巫師晉級後將與東岸「一哥」76人爭奪4強席位，兩軍今季常規賽3度交手，巫師全數告負，其中一仗比爾狂轟60分亦未能平反敗局。

！西岸常規賽最終排名！（按圖放大）

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