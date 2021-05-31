【NBA季後賽】湖人賠了夫人又折兵　基斯保羅回勇領太陽追成平手

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-31 15:46

NBA季後賽關乎球隊奪冠前途，一眾主力即使有傷在身，仍然希望披甲上陣。洛杉磯湖人與鳳凰城太陽在西岸力爭晉級，兩名有傷的球星上陣命途各異。 膝傷在身的安東尼戴維斯，今仗僅戰19分鐘，拉傷左腳腹股溝退下火線，下場能否出戰存疑。早前觸傷右肩的基斯保羅，負傷堅持上陣，今仗貢獻18分及9個助攻，加上全場零失誤，領太陽以100：92擊敗湖人，場數追成2：2平手。

NBA季後賽西岸首圈，場數領先2：1的湖人主場出擊，安東尼戴維斯第二節末段傷出，下半場沒有再上場，即使單天保至尊的勒邦占士交出「雙雙」，可惜雙拳難敵四手。太陽全隊正選5人得分上雙，最終以100：92擊敗湖人扳回一城，場數追成2：2平手。

這系列賽其他戰情：占士與基斯保羅爭執疑觸傷肩膀 湖人不敵太陽

安東尼戴維斯早在上仗觸傷左膝，AD當時直言必定在今仗登場，可惜傷患再一次找上門。上半埸大鐘餘下48.3秒，戴維斯上籃「炒粉」後，落地時不慎踩中艾頓（Deandre Ayton）的腳面後倒地，狀甚痛楚地按住左腳大腿內側。

安東尼戴維斯一傷再傷，湖人衛冕前路困難重重。（Getty Images）

湖人主教練禾高（Frank Vogel）賽後證實AD拉傷左腳腹股溝，正接受進一步的調查，未有透露下場能否披甲。根據過往數據，占士上陣但AD缺陣的季後賽賽事，湖人錄得1勝6負的劣績，可見安東尼戴維斯在陣中的重要性。

現時仍未知戴維斯的傷勢，專家透露即使是最輕微的腹股溝一級拉傷，亦至少需要7至10天時間復原，除非AD帶傷上陣，否則難以在今個系列賽復出。好拍檔上陣成疑，占士要肩負更大責任，「大帝」直言準備好接受挑戰。

帶傷上陣的基斯保羅，領太陽贏波追平場數2：2。（Getty Images）

太陽星級控衛基斯保羅（Chris Paul）今仗開賽前，能否上陣仍有疑問，這名36歲的老將早在Game 1觸傷右肩，飽受傷患困擾，發揮未如理想，錄得單位數得分及不足4成的命中率。

基斯保羅今仗表現反彈，貢獻18分及9個助攻，領太陽在這個系列賽追成平手。表現回升，全靠休息，CP3賽後稱戰畢Game 3後，連波皮都沒有掂過，好好休養，今仗足以見證成果。

基斯保羅今仗表現回勇，交出18分及全場零失誤，領太陽擊敗湖人。（路透社）

太陽主教練威廉斯（Monty Williams）一度有意把基斯保羅收起，但CP3立即一口拒絕，「讓我落場，若果你認為我的表現不佳才換走我，而我慶幸今仗可以協助球隊獲勝。」威廉斯賽後直言需要信任球員，而CP3在場上以表現證明教練的決定沒有錯。

「占士疑似肩傷」逐格睇（按圖放大）：