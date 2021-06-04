NBA季後賽｜戴維斯負傷上陣難救湖人　戴雲卜克怒轟47分領軍晉級

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-04 13:43

洛杉磯湖人要衛冕，今仗主場鬥鳳凰城太陽不容有失，安東尼戴維斯負傷上陣，可惜首節僅戰5分鐘再度傷出。湖人士氣大受打擊，加上太陽主將戴雲卜克狀態大勇，湖人半場一度落後逾20分，即使下半場急起直追已經為時已晚，最終太陽再下一城，以場數4：2淘汰湖人。

NBA季後賽西岸首圈，衛冕的湖人場數落後太陽2：3，湖人今仗主場出擊力爭保持衛冕的希望。今個系列賽Game 4左腳腹股溝拉傷的主將安東尼戴維斯（Anthony Davis），及時在「生死戰」復出，與勒邦占士並肩作戰。

湖人賠了夫人又折兵 基斯保羅回勇領太陽追成平手

拉傷一般需要7至10日復原，AD今仗負傷堅持披甲，當他試圖防守卜克（Devin Booker）上籃後，落地後已見不妥，及後首節戰至6分鐘左右，AD防守時突然按住左腳大腿，並隨即坐在場邊，垂下頭來，隊友隨即上前安慰他，戴維斯在軍醫陪同下返回更衣室檢查傷勢，及後回歸後備席繼續支持一班隊友，並不時以毛巾圍住頭部，難掩他的失落之情。

負傷堅持上陣的安東尼戴維斯在首節中段再度傷出。（Getty Images）

AD went back to the locker room after going down. pic.twitter.com/Z3POnG4Qws — Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2021

安東尼戴維斯再度傷出，十分打擊湖人的士氣，太陽首節在戴雲卜克攻入22分，領軍遙遙領先。卜克其後手感繼續火熱，第二節再攻入11分，太陽半場以21分的優勢返回更衣室。

戴雲卜克手感火熱，上半場三分球8射7中，半場已轟入33分。（路透社）

「紫金軍團」換邊後急起直追，「大帝」今節多次單打戰術得分，加上湖人強打內線，逐步收窄差距，最多一度追近至12分落後，戴雲卜克末段及時為太陽「止血」，湖人落後13分進入最後一節。

占士第三節常以單打取分，為湖人收窄分差。（Getty Images）

湖人背水一戰，每當湖人愈距離單位數落後，感覺上難越雷池半步，即使湖人曾兩度追近至10分落後，太陽眾將便會挺身而出，正如太陽控衛基斯保羅，最終太陽力保勝局，以113：100擊敗湖人。

勒邦占士今仗交出29分﹑9個籃板及7個助攻，依然未能領湖人平反敗局，衛冕失敗，難逃一輪遊的命運，亦是「大帝」職業生涯首次在季後賽首圈出局。

另外，湖人全體沒有球員在效率正負值錄得正數，連拿下29分的占士亦只得-3；相反，太陽全軍大部分球員亦錄得正數，正如戴雲卜克（+10）及基斯保羅（+3）領軍出線。

勒邦占士的神話不再，未能領軍突破首圈，生涯首度季後賽首圈止步。（路透社）

NBA季後賽最新形勢：

NBA季後賽走線圖（01美術製圖）

「占士疑似肩傷」逐格睇（按圖放大）：

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）