NBA季後賽︱籃網四巨頭戰勝公鹿拔頭籌　夏登傷出成爭標最大隱憂

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-06 18:08

NBA東岸準決賽由四巨頭組成的籃網火拼3號種子公鹿打響頭炮，傷患再次不幸成為比賽焦點，籃網主將夏登（James Harden）開賽僅43秒便傷出。 即使球隊最終憑杜蘭特、K艾榮和格芬聯手取得勝利，籃網將帥賽後仍被傷感與不安情緒籠罩。

「我為他感到心碎」，籃網教練拿殊稱，今季球隊歷盡各種打擊，早已習慣面對逆境，卻依然對夏登受傷而難過不已，目前未知他傷勢如何，「我不知道他能否打下一場，我沒有概念。」

夏登受傷由一次意外引起，他在開賽初段一次攻勢，上籃期間與公鹿後衛荷利迪（Jrue Holiday）腿部輕微觸碰，於是在半空中改變主意將球分邊傳予隊友，為球隊保持控球權，落地後摸一摸右邊後大腿，隨即步出球場直接返入更衣室。

東岸準決賽Game 1對公鹿，籃網主將夏登上陣43秒便離場。（Getty Images）

▼ ▼ ▼重溫：夏登受傷經過 ▼ ▼ ▼

+ 3 + 3 + 3

籃網「三缺一」仍取勝

一眾籃網球員看着夏登突然離場，均一臉茫然，惟各人未因此分心，專心繼續作賽，尤其在第三節轟入35分拋離公鹿，終以115：107在東岸四強大戰作客先拔頭籌。四巨頭「三缺一」，杜蘭特29分、10籃板，K艾榮25分、8助攻，格芬18分、14籃板，加上祖哈里斯也有19分進帳，順利以115：107贏波。

「字母哥」艾迪杜高普拿下全場最高的34分，可是在內線受到格芬牽制，沒有絕對優勢，加上外線差距太大，成為勝負分野。公鹿全場30次三分球起手只得6中，命中率僅兩成，就算籃網亦只得40射15中，不夠四成中目標，仍然足以取勝。

▼ 延伸閱讀：抱團可恥、但很有用？▼

NBA｜抱團盛行世仇消失、大三分時代？5大關鍵讓聯盟變得難看

【NBA】為冠軍投靠強隊活該被憎恨迷思 抱團文化由幾時開始？

▼ ▼ ▼重溫：籃網缺夏登仍挫公鹿 ▼ ▼ ▼

+ 9 + 9 + 9

夏登的最大敵人

杜蘭特賽後稱，「那實在糟透了，我想他在球場內。」他直言，夏登步出球場前，仍不知當時發生什麼事，「開賽第一個攻勢便失去球隊其中一個主要領袖，我們嘗試別太受情緒主導。我們必須在數分鐘內重整旗鼓。」他讚揚教練部署得宜，全體球員努力拼盡，「我們什麼也不理會，盡力執行球隊部署的計劃。」

K艾榮亦稱，「我們為他感到難過」，他們同時以行動證明自己如何重視夏登：快速調節，重新掌握球賽，「那是我們能為他所做最好的事」。

籃網雖然首戰獲勝，但夏登受傷令系列賽添上變數。今年5月籃網兩負公鹿時，夏登正是因為後大腿筋受傷缺陣。夏登今季場均攻入24.6分，另加10.8次助攻和7.9籃板，他能否及時復出絕對是對公鹿的賽事，甚至是籃網今屆爭冠的關鍵。

NBA季後賽最新形勢圖

NBA季後賽最新形勢。（01美術製圖）

▼ ▼ ▼重溫：夏登受傷經過 ▼ ▼ ▼

James Harden is heading to the locker room with an apparent hamstring injury pic.twitter.com/r8hmUGHF05 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 5, 2021

NBA季後賽丨尼納特率快艇逆境掙扎成功 主場迎戰獨行俠「搶七」

NBA季後賽｜戴維斯負傷上陣難救湖人 戴雲卜克怒轟47分領軍晉級

NBA︱紐約人首圈出局玫瑰前途未卜 戴歷路斯：球隊或有重大計劃

NBA季後賽︱76人缺擎天柱仍贏巫師出線 能走多遠取決艾比迪傷勢