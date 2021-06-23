NBA季後賽｜太陽拆你屋絕殺快艇　卜克勇戰爆鼻憶似曾相識一幕

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-23 13:19

NBA西岸決賽第二戰，洛杉磯快艇主將保羅佐治重要關頭兩罰全炒，錯過奠勝的大好機會。主隊太陽在不足0.9秒下，憑一個精彩的「拆你屋」戰術攻入兩分反勝快艇，太陽場數領先至2：0。 另外，太陽主將戴雲卜克勇戰「爆鼻」，血染球場依然奮戰，令人想起當年的拿殊。

太陽的戴雲卜克（Devin Booker）上仗貢獻40分「大三元」，領軍主場力克快艇，西岸決賽旗開得勝。第二戰繼續留在鳳凰城主場，基斯保羅（Chris Paul）繼續因新冠肺炎缺陣。

卜克挺身而出轟40分大三元 太陽西決首仗旗開得勝

主隊太陽在今仗大部分時間領先，差距最多只拉開至9分。賽事進入最後1分鐘，快艇主將保羅佐治（Paul George）上籃拿下兩分，幾經辛苦末段取得領先，PG再有上罰球線的機會，有望將比數拉開至3分。重要關頭，保羅佐治突然賓施蒙斯「上身」，罰球失靈全炒，給予太陽另一次機會。

戴雲卜克引開對手注意力，再傳給無人看管的般積斯（Mikal Bridges）三分起手，可惜未能命中，快艇球員觸球出界，太陽剩下0.9秒獲得界外球的機會。大鐘不足1秒，太陽要反勝，方法只得一個，克魯達（Jae Crowder）開波直接擲向籃框，中鋒艾頓（Deandre Ayton）擺脫對手接應「拆你屋」雙手入樽，僅花0.3秒極速拿下兩分，最終104：103險勝快艇，太陽場數領先至2：0。

攻入絕殺一球的艾頓，賽後將功勞歸功於主教練威廉斯（Monty Williams），「我信任隊友及教練，我只是執行教練的戰術，克魯達交出精彩的傳送，十分高興我們做到了！」

戰至第三節，戴雲卜克被比華利（Patrick Beverley）嚴防，二人頭撼頭，卜克立即掩頭倒地，狀甚痛楚，鼻樑立即「爆缸」，比華利的球衣同樣染紅，二人返回更衣室治理傷勢。卜克止血後，貼上膠布及棉花繼續作賽，他在今仗攻入20分，罰球9射全中。