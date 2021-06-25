【NBA季後賽】基斯保羅病癒回歸　卜克啞火快艇主場扳回一城

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-25 13:10

因新冠肺炎缺陣兩場的太陽控衛基斯保羅，今仗強勢回歸，作客洛杉磯力爭今個系列賽的第3場勝仗。「Paul叔」回歸首仗未能為太陽再下一城，快艇主力保羅佐治攻入全場最高的27分，加上奇兵列治積遜貢獻23分，領快艇在主場以106：92擊敗太陽，場數追成1：2。

最後0.9秒，太陽憑巧妙的界外球戰術，以「拆你屋」絕殺快艇，西岸決賽場數領先至2：0。太陽主場兩連勝後，今仗作客快艇，早前因確診新冠肺炎未能披甲的基斯保羅（Chris Paul），今仗趕及復出。上場與比華利頭撼頭的戴雲卜克（Devin Booker），今仗戴上「鬼面罩」落場，後場一老一嫩組合再度合璧。快艇方面，尼納特繼續因傷缺陣。

西岸決賽其餘戰情：

太陽拆你屋絕殺快艇 卜克勇戰爆鼻憶似曾相識一幕

卜克挺身而出轟40分大三元 太陽西決首仗旗開得勝

上仗傷及鼻樑的戴雲卜克，今仗戴上鬼面罩出戰。（Getty Images）

病癒復出的「Paul叔」，久疏戰陣需時適應，今仗頭6次起手全數射失，好拍檔卜克第一節6射同樣未有斬獲，太陽上半場大部分落後。太陽後場「孖寶」逐漸入局，領軍追平並在半場反超前兩分。

快艇換邊初段打出一段12：5的攻勢，取回領先優勢後，第四節更一度拉開18分差距，太陽急起直追收窄至6分落後，可惜未能反敗為勝，快艇最終以106：92擊敗太陽，主場扳回一城，場數追成1：2，亦取得分區決賽的首場勝仗。

基斯保羅病癒復出，可惜未能領太陽再下一城。（Getty Images）

太陽雙衛今仗失靈，是球隊落敗的主因，基斯保羅全場19射僅5中，助攻方面依然保持水準，交出12個助攻。

上兩仗沒有了「Paul叔」，戴雲卜克獨挑大樑，領軍兩連勝，快艇今仗作出針對性部署，找來比華利招呼卜克，在嚴防下「無啖好食」，仇人見面，分外眼紅，二人在第三節有爭執，兩人各吞一個技術犯規。戴雲卜克手感冰冷，全場21次起手射入5球，三分球僅中一球，與CP3一樣同得15分。

戴雲卜克被比華利貼身招呼，最終全場僅得15分。（Getty Images）

上仗關鍵時刻兩罰全炒的保羅佐治，未有影響他的信心，在尼納特缺陣下繼續肩負進攻的重任，今仗貢獻27分及15個籃板，其中在第三節完結前，在中線附近攻入遠程的壓哨三分球。

快艇今仗不容有失，保羅佐治賽後直指不惜一切也要為球隊取勝，「不論在場上多久，我的目標只有一個，盡我一切能力為球隊爭取勝仗，我們今仗做到了！」

PAUL GEORGE BANKS IT IN FROM HALFCOURT AT THE 3RD QUARTER BUZZER!pic.twitter.com/RTZzmDsP8i — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 25, 2021

NBA一隊陣容：

NBA二隊陣容：

NBA三隊陣容：

未能入選的滄海遺珠：

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