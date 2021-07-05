【東京奧運】當錫率斯洛文尼亞出線　盤點奧運籃球星級戰將

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-07-05 18:20

雖然今季NBA季後賽沒有當錫（Luka Doncic）的身影，但球迷們能在暑假看到他為斯洛文尼亞披甲上陣。 今日（5日）當錫率領斯洛文尼亞以96：85擊敵勁旅立陶宛，首次出線奧運。

當錫再交出「三雙」，只不過這一次是在國際賽場上。他全場打出31分、11籃板和13助攻，超過56%的命中率，抓下全隊最多的籃板球，也為隊友造出最多次進攻機會，當錫無疑是一人擔起國家隊。

當錫率斯洛文尼亞打入奧運。（FIBA）

除了當錫，全隊雖然起手次數偏低，但命中率達到56.4%，隊中正選上陣的Mike Tobey、Jaka Blažič，三分球均為4射3中，命中率達75%。斯洛文尼亞最後以96：85擊敵勁旅立陶宛，出線奧運，將會與西班牙、阿根廷以及東道主日本同處於C組。

斯洛文尼亞將會與西班牙、阿根廷以及東道主日本同處於C組。（FIBA）

斯洛文尼亞創歷史一刻：

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當錫：創造歷史的並不是我

當錫於今次資格賽打出場均21.3分、8籃板和11.3助攻，獲選為立陶宛一戰MVP，但當錫目標不在此，並不在乎這個獎項：「我不在乎MVP，我要參加奧運，斯洛文尼亞的孩子夢想就是參加奧運，我也是。」

從獨行俠休季開始，當錫很快就收捨出局的心情，回鄉準備奧運資格賽，為創造歷史而努力：「我們值得參加奧運，創造歷史的並不是我。那是我們的目標，將從這裏出發。」

當錫目標不在MVP的獎項，是奧運。（FIBA）

從小夢想打入NBA和奧運，當錫現時終於夢想成真，「這代表的一切，在22歲時有一點成就。」從資格賽的成功出發，打入奧運挑戰強權：「我們是小國家，但有很大的潛奢。」

奧運籃球有睇頭

奧運資格賽中淘汰了不少昔日的奧運常客或強隊，如中國、立陶宛等，但看點仍然不少。法國隊有爵士中鋒高拔（Rudy Gobert），澳洲隊則有獲提最佳第六人的恩高斯（Joe Ingles）、米爾斯（Patty Mills）以及比恩斯（Aron Baynes）；西班牙也有加素兄弟（Pau Gasol）和馬克加素（Marc Gasol）聯手，伙拍盧比奧（Ricky Rubio）。東道主日本則有八村壘和「一億先生」富樫勇樹。

奧運籃球焦點球員：（按圖放大）

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NBA和歐洲籃球大不同？（按圖放大）

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【香港隊已獲得45個東京奧運資格】（按圖放大）