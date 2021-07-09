【NBA總決賽】太陽灑三分雨再挫公鹿　字母哥轟42分也徒勞

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-09 13:35

NBA總決賽第二場，鳳凰城太陽繼續主場出戰，密爾沃基公鹿主將艾迪杜高普獨力轟入全場最高的42分，可惜隊友「唔爭氣」，米度頓與賀里迪合共只得28分，加上太陽今仗在三分線火力全開，結果以118：108再下一城，總場數領先至2：0。

首度亮相總決賽的基斯保羅（Chris Paul），帶領太陽在首場擊敗公鹿先拔頭籌。第二戰繼續主場出擊，公鹿在首節稍為佔優，最多拉開9分的差距，太陽及後站穩陣腳後，逐漸收窄分差，下半場更未曾落後，最終以118：108主場再下一城。

基斯保羅初戰總決賽演身價 字母哥復出公鹿仍負太陽

苦苦堅持，經已沒意思，公鹿的老問題又再出現，米度頓（Khris Middleton）與賀里迪（Jrue Holiday）全場命中率僅逾3成，分別攻入11分及17分，未能分擔艾迪杜高普的得分重任，即使「字母哥」扭盡六壬，貢獻全場最高的42分及12個籃板，依然「得個桔」，球隊也未能平反敗局。

太陽今場全靠外投抵抗艾迪杜高普的來襲，他們在三分線表現亮眼，全場三分球命中率高達5成，攻入20球，其中戴雲卜克（Devin Booker）貢獻其中7球，並交出31分；好拍檔基斯保羅三分球5射3中，拿下23分及8個助攻。

對比公鹿的單天保至尊，太陽證明團隊的重要性，全隊5名球員得分雙位數。面對公鹿的嚴防，太陽在進攻時間24秒內難以找到最佳的起手機會，他們卻以精彩的運球找到空位，由艾頓籃底拿下兩分。

Another 👀 at the Suns ball movement overcoming 24 seconds of TOUGH Bucks defense!#NBAFinals on ABC pic.twitter.com/np7IIwOjpu — NBA (@NBA) July 9, 2021

「Paul叔」賽後直言，隊友之間的互信是致勝關鍵，「我十分喜愛球隊內互相信任的風氣，不論籃球在誰人的手上，我們也深信可以取得分數，這種信任使我們走得更遠，亦是勝負的關鍵。」

戴雲卜克表示今仗同樣是硬仗，面對公鹿的反撲亦頂得住，靠全隊的努力拿下第2場勝仗。總決賽Game 3將在香港時間周一（12日）早上舉行，屆時在公鹿主場再鬥過，卜克表示即使領先亦不能鬆懈，「球隊縱然有領先的優勢，但並不能放鬆，全力爭勝就像『搶七大戰』一樣。」

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