【籃鞋癡】Kyrie8實物圖曝光　K艾榮真身狠批：Nike未得同意強推

K艾榮（Kyrie Irving）推出的簽名籃球鞋已經歷7代，一直都和代言品牌Nike合作愉快，去年更傳出與杜蘭特（Kevin Durant）承諾日後要推出合作鞋款。

和Nike向來相安無事，直到昨晚（28日）有從未公開的「Kyrie 8」相片突然曝光，K艾榮竟親身留言。



昨晚社交平台上傳出疑似尚未推出的「Kyrie 8」實物圖，更引來K艾榮現身說法，而且看起來相當不滿。

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艾榮現身留言。（Instagram截圖）

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K艾榮表示這雙即將發售的Kyrie 8，不論設計還是推廣都與自己無關，在他看來都是垃圾，撇清關係。「不管我說甚麼，Nike都計劃要推出並發售，所以我提前向我的球迷和支持者道歉。」K艾榮認為Nike沒有尊重他本人意願就擅自推出，合作出現問題；有留言懷疑K艾榮會不會想自立門戶，創建自己的品牌，因為他一度在留言末提及「#KAI11」。

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上一代「Kyrie7」艾榮還相當喜歡，更說過自己想要的緩震能力、舒適度、貼腳程度和抓地力，「Nike都能夠好好處理及發揮。」。這雙鞋好的程度足以要艾榮向同屬此品牌球星、隊友杜蘭特炫耀，兩人因而較勁，更誕生了一個合作推出鞋款的想法。

Nike和K艾榮的合作一直未有傳出不和，但今次K艾榮公開批評，的確為兩者的關係留下伏線。

艾榮今季扭傷。（Getty Images）

最新款為Kyrie7。（Getty Images）

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