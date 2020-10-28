【籃鞋癡】Kyrie 7到底有乜特點　令艾榮向杜蘭特炫耀球鞋？

近來傳出艾榮（Kyrie Irving）向籃網隊友杜蘭特（Kevin Durant）炫耀其新戰靴時，彼此較勁之餘，萌生二人合作設計球鞋的念頭。從艾榮按捺不住「大曬」球鞋的舉動，看來此子甚為滿意自己新一代更快、更輕的專屬球鞋。

艾榮在球場上創造不同進攻機會，其球鞋系列也不斷於以往作品基礎上再求變。Kyrie系列來到第7代，繼承過往優點再創新，特別鞋側的「鋸齒」狀圖案，甚有初代的感覺。惟在前作的基礎下，Kyrie 7有着比以往進步及創新的配置及元素，這亦正正呼應艾榮在球場上一貫的創造力。

艾榮專屬簽名鞋來第7代，配置、技術較過往更進一步。（Nike.com）

Kyrie 7鞋側的鋸齒狀圖案，大家是否聯想起Kyrie 1的顯眼設計呢？（Nike.com）

從球場表現到個人技術，甚至球鞋，艾榮一直力求進步。自Kyrie 6過渡至Kyrie 7，艾榮希望能夠保留過往球鞋優點並加以改良進化，「我期望能加大球鞋氣墊，以及加強緩震能力。球鞋的舒適度、貼腳程度和抓地力，都是我一直注重並相信Nike能夠好好處理及發揮。」

Kyrie 7沿用上一代Zoom Turbo氣墊及其鞋底架構。（Nike.com）

希望球鞋能夠更輕，這是艾榮對於Kyrie 7的要求。為了打造更適合艾榮的專屬球鞋，設計師Ben Nethongkome 特地拿掉外底的分區色塊，以減輕以往的額外重量，令Kyrie 7更輕。至於艾榮在對賽中一向強調的抓地力，Kyrie 7的360度網狀抓地紋路，亦能回應他的實戰需要：「我一向喜歡球鞋完全貼腳以及『貼地感』，以及切實地牢牢抓地。當我轉向突破時，弱側腳就如電單車高速過彎般近乎地面，現在Kyrie 7都擴大抓地摩擦的範圍。」

艾榮早前在Zoom會議之中，向媒體解釋他非常著重球鞋抓地力的原因。（記者截圖）

Kyrie7細節與配色承載的故事（按圖放大）：

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艾榮一向着重青少年及女子籃球的市場，尤其是注重並投放資源於WNBA，歷代球鞋亦受女籃歡迎。早前部分WNBA球員以疫情為由避戰，艾榮亦捐出150萬美元（約1160萬港元）協助被扣薪球員，足見他對女籃關注及支持。艾榮此舉令人聯想起跟他亦師亦友的已故球星高比拜仁（Kobe Bryant），高比生前同樣關心女籃發展，艾榮亦不諱言受他影響：「高比真的啟發我去延續他的信念，以及學習他如何為自己及個人品牌的發展。在他及Gigi的祝福下，我們連結在一起。」

艾榮曾經參加高比訓練營，接受對方的技術拍導，二人關係亦師亦友。（Kyrie Irving instagram）

從高比承傳而來的籃球技術、心態，除了詮釋曼巴精神之外，艾榮更視之為一種「師生」間的連繫：「高比曾說過心態、全神貫注，於場內成為殺手，但他以老師身份來指導。」而每一代Kyrie球鞋正正是艾榮與大家的聯繫，他在球鞋注入不同技術，推進球員提升場內表現，讓其他球員跟他一同進步，這就是艾榮在每一代球鞋內贈予大家的一份心意。

Kyrie 7「Sisterhood」配色展現艾榮對女籃球員的敬意及支持。（Nike.com）

【同場加映，球星抗疫捐款捐物資善心舉動】（按圖放大）：

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【同場加映，過去20年 NBA最佳公民竟然有⋯⋯】（按圖放大）：