東京奧運直擊︱八村壘遇上當錫　日本慘敗得分點成最大分野

八村壘已使盡渾身解數，投射、搶板、封阻，日本隊最強的球員一人之力，未能拯救球隊。面對有NBA超級球星當錫（Luka Doncic）助陣的斯洛文尼亞，日本終以81：116落敗。

01體育記者楊宇翹 東京直擊



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身為東道主的日本，男籃隊45年後重返奧運，首仗面對西班牙以77：88落敗，但其展現韌性與實力。今日轉戰斯洛文尼亞，八村壘（Rui Hachimura）與當錫繼首次在NBA以外交鋒，前者擔起日本得分責任。

八村壘（右）擔起日本得分重任。（楊宇翹攝）

兩隊實力有段差距，當錫在不太發力下，斯洛文尼亞逐漸把比分拉開。第二節八村壘追身封阻振奮了全隊士氣，其後比江島慎、馬場雄大同樣得手，逼使斯洛文尼亞隨即暫停。暫停過後的斯洛文尼亞，的確迅速調整並穩住局面，領先53：41完半場。

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奈何易邊後日本隊打得吃力，加上單點的得分方法變相方便了對手防線。得分點成今天賽事分野，斯洛文尼亞憑着當錫穿針引線，助攻不同隊友得分。斯洛文尼亞今場共交出27次助攻，5位正選有4人得分上雙，當錫得25分、7籃板和7助攻。

八村壘跟當錫首度於奧運交鋒。（楊宇翹攝）

反觀日本雖然有八村壘交出全場最高的34分，但整隊得分過分依賴他和渡邊雄太，其餘球員進攻火力不夠，日本最終在主場慘敗35分。

斯洛文尼亞兩戰全勝排C組首名，而日本至今仍未未能打開勝仗，小組列第3。

效力NBA獨行俠的當錫帶領斯洛文尼亞在小組取得兩連勝。（楊宇翹攝）

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