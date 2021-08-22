獨臂少年獲NCAA一級大學獎學金　打法酷似杜蘭特夢想戰NBA

殘疾人運動員無疑是感人勵志的故事，艱辛訓練本已是要克服的難關，更難的可能是，不能給自己一絲藉口。

來自多明尼加共和國的獨臂少年Hansel Enmanuel，不被殘缺標籤自己，做着同齡人一樣的事，甚至更強，終在近日獲得美國NCAA一級大學田納西州立大學（Tennessee State University）的獎學金錄取，向NBA夢想邁進一步。



今年16歲的Hansel Enmanuel，今年初到美國追逐籃球夢，加入AAU（美國業餘體育聯會）的Life Christian Academy高中，希望被球探發掘。

曾單場打出14分、14籃板和13助攻的「三雙」數據，助球隊拿下州冠軍。憑拼命的表現，他終得償所願，獲得美國NCAA一級大學的青睞，將會加入田納西州立大學籃球隊。

曾單場打出14分、14籃板和13助攻的「三雙」數據拿下州冠軍，他終得償所願。（Hansel Enmanuel Instagram）

「我沒有放棄籃球，也想給身體有殘缺的人們傳遞力量，只要努力沒有不可能。」Hansel Enmanuel說過。

其實Hansel並非天生缺一臂，6歲那年的一次牆身倒塌，將他的左手壓在瓦礫下，直到有人發現時，將他送到醫院已經太晚，只能忍痛將壞死的左手進行截肢處理。

當時年紀輕輕的Hansel已經打了一年籃球，深深愛上這項運動，所以意外的發生絕對是他人生中最黑暗的日子。情緒低谷過後，Hansel決定面對，基本功、體能、運球、射波、上籃、防守、步法⋯⋯他決定用心苦練所有技術，彌補自己缺少一臂的不足。

他決定用心苦練所有技術，搭夠自己的不足。（Hansel Enmanuel Instagram）

態度決定高度之餘，上天也沒有放棄意志力堅持的他，16歲的時候就已經長高至1.95米，雖然身型偏瘦，但身體素質卻很好，彈跳力驚人，封阻、籃板均難不倒他，更能不時做出大風車入樽。

急停、Step Back，不同的控球，例如單手完成胯下、背後運球，再一個In and out都沒有問題，身形和技術酷似杜蘭特（Kevin Durant），甚至被外界稱為「獨臂KD」。克服單手打籃球的麻煩，找到缺少一臂後的平衡，也因為單手的不利條件，讓他意識到自己要加強某些細節，例如沒有手保護球，所以自己運球後收球要更快，練得一個更快的起手習慣。

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Hansel Enmanuel身形和技術酷似杜蘭特（Kevin Durant）更被外界稱為「獨臂KD」。（Hansel Enmanuel Instagram）

失去手臂，曾經是一個噩耗，但後來他認為是「一種祝福」，或許是上天給他的一個使命。因為這樣的經歷，Hansel更珍惜每個能打球的時刻，每次練習均盡全力將勤補過自己身體上的不足，才會有現在的成績。

失去手臂，曾經是一個惡耗，但後來他認為是「一種祝福」。（Hansel Enmanuel Instagram）

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