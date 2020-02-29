【感動世人】中國棄嬰變美國神射手 單臂小子打出生命故事

賓平洛特（Ben Pimlott），一個陌生的名字，他不是球星，但在一次美國高中比賽，他的表現吸引不少人關注。射入8球三分球、砍下32分拿下MVP，本不足以震撼全國，但當他是一個缺了一隻手的男生呢？

這個獨臂華人男生曾經是中國的棄嬰，因被美國單親媽媽收養而展開新生活。（YouTube 截圖）

放棄的理由有很多，但堅持的原因只有一個。賓平洛特雖非天賦異稟，甚至只得一隻完整的手臂，但絲毫無阻他打球的決心。

由棄嬰到新的人生

今年17歲，身高1.7米，出生於中國卻成長於美國，現就讀波士頓劍橋林吉與拉丁學校。當他還是手抱嬰孩，就因為右臂發育畸形，被生母拋棄在孤兒院；後來，一個美國的單親媽媽把他帶到美國收養，給他一個真正的家。五歲的時候，賓平洛特開始隨姐姐到球場玩耍，對籃球產生濃厚興趣，他曾說：「到現在還是很感激社區裏的人，他們沒有排斥我，而是鼓勵我和他們一起打籃球。」

右手只是輔助。（YouTube 截圖）

自強 沒有人會對你放軟手腳

但社會對這個小男生沒有特別寬容。小六那年，因為他身材瘦弱和不健全的手臂，被拒絕加入學校籃球隊。賓平洛特為此努力，除了利用課後時間到健身室操練，更找到最適合自己的打法。減少與對手的碰撞，練習左手運球，以及用殘缺的右手協助左手起手，只想成為一個穩定的射手。

不要小看Ben Pimlott的能力，他是一個單場可進8球三分的三分射手。（YouTube截圖）

林書豪也曾經在twitter上分享過Ben Pimlott的故事。（Twitter截圖）

獨臂也能成神射手

櫻木花道說過，「左手只是輔助」，對賓平洛特來說，他的右手也一樣，不是籃球路上放棄的藉口，他有着強大的應變能力，為了籃球想盡辦法去克服殘缺。「那些看不起我的人，在和我交手之後都會驚歎不已。」賓平洛特直言自己的努力讓對手都打破先入為主的印象；終於在一年後如願的加入球隊，並在入隊一年就得到上場機會。

賓平洛特不單在一支馬薩諸塞州的籃球勁旅中有上場時間，現在更成為主力；那一場，8球三分球，全場射入32分，讓對方球員和教練都目瞪呆。「人們總是下意識覺得不用花多力氣去防守他。」賓平洛特的朋友也看到對手對他的態度，「但看完場上的表現後，都對這個球員肅然起敬。」

因為知道自己和一般人不一樣，所以Ben Pimlott才要更努力證明自己。（YouTube 截圖）

沒有與生俱來的條件，賓平洛特最讓人可敬的是他一直在努力為自己殺出一條血路，即使大家都認為他不可以。球隊操練後，他將垃圾桶當成防守者，變向運球切入、急停跳投等的個人投術全靠自己加操，只為渴望向大家證明自己也可以像大家一樣打籃球。

知道自己對抗性不及隊友，只好找一個自己的強項和生存的方式。（YouTube截圖）

精神和信念

努力足以讓教練Rodriguez認同，因為精神是賓平洛特最大的價值，「Ben在球場上的表現，如果你不仔細看，真的不容易看出他少了一隻手臂。他的精神力量強大而且在影響周遭的人」。或許他不比其他球員高大、有體能，但這種信念卻讓贏球變得簡單，教練卻說：「遺憾的是，很多球員還沒有這種『要把事情做到最好』的精神。」

儘管在大家眼中，賓平洛特有缺憾，但他卻不那麼認為：「能跳能跑，能聽能說，已經是幸運；我希望激勵更多人，告訴他們『任何事情都有可能』。這也是籃球傳遞給我的精神。」那我們還有什麼理由不努力？

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