NBA｜新彈弓人莫蘭特再起飛　鬥騎士特別醒神轟37分響勝鼓

身高6呎3吋﹑效力孟菲斯灰熊的莫蘭特，彈跳力驚人，當他遇上克里夫蘭騎士時，彷彿跳得特別高，這名22歲的新星，今仗先跳起封阻對方7呎的球員上籃，及後再接應隊友「拆你屋」，再度展示自己超強的彈跳力。



NBA常規賽開鑼，灰熊主場迎戰騎士，控球後衛莫蘭特（Ja Morant）拿下全場最高的37分，加上其餘4名隊友得分上雙，結果以132：121旗開得勝，取得今季首場勝仗。

莫蘭特多次殺入對方內線，如入無人之境，並拿下全場最高的37分。（美聯社）

莫蘭特今仗精彩鏡頭不斷，助攻助守，戰至上半場末段，騎士的大前鋒麥卡倫（Lauri Markkanen）上籃，莫蘭特從後跳起封阻，清跪地抹走對方的上籃。

這名2019年的新人在第三節再度起飛，接應米爾頓（De'Anthony Melton）的「拆你屋」傳送，跳起右手單手入樽，贏得全場的歡呼聲。若果以慢鏡重溫兩球的話，莫蘭特起跳時，頭部達到籃板的高度，騰空力相當驚人。

莫蘭特第三節的一記拆你屋，成為今仗的亮點之一。（美聯社）

莫蘭特先封阻：

Ja Morant blocks a 7-footer like it’s nothing. 😳



pic.twitter.com/OteLaDrd5p — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 21, 2021

其後再拆你屋：

JA MORANT ARE YOU KIDDING 🤯 pic.twitter.com/xHoLc5r1EZ — Bleacher Report (@BleacherReport) October 21, 2021

莫蘭特面對騎士特別起勁，早在2019年已有前科，莫蘭特當時正面挑戰路夫（Kevin Love），嘗試跳過他入樽，可惜只差一點點，「炒樽」收場，這一跳也成為當時的熱話，路夫賽後直言職業生涯差點被莫蘭特毀掉。

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