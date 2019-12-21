【NBA】奇雲路夫獻「雙雙」領軍挫灰熊　新秀莫蘭特化身「AJ」？

Jumper
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祖雲達斯球星C朗拿度在周中的意甲，展示驚人的彈跳力，該仗對手的主帥雲尼亞里笑稱C朗猶如一個NBA球員。灰熊的新秀莫蘭特（Ja Morant）正正示範真正NBA球員的彈跳力，幾乎跳過騎士的奇雲路夫（Kevin Love）入樽，而這段短片當然在網上瘋傳。

克里夫蘭騎士在主場迎戰灰熊，兩軍今季戰績麻麻，騎士錄得8勝21負，而客軍灰熊今季僅取10場勝仗。騎士的卡拉臣（Jordan Clarkson）雖然先列後備，但在今仗「大爆發」，攻入今季個人新高的33分，加上另外4人得分「上雙」，結果以114：107力克灰熊。

奇雲路夫（左）除了貢獻「雙雙」外，他亦在防守上貢獻良多。（美聯社）

騎士隊中主力奇雲路夫成為今仗的主角，他除了為球隊貢獻「雙雙」的21分及13個籃板外，他在今仗更險成「受害者」。事關灰熊的新秀「榜眼」莫蘭特，初生之犢不畏虎，在第一節時引球正面挑戰路夫，嘗試跳過他「鋤樽」，莫蘭特差點成功，但可惜入樽未能得手，否認必定成為今季NBA的經典鏡頭之一。雖然莫蘭特未能得分，但他的嘗試亦成為網民的熱話，該片段在網上瘋傳，更以他與「籃球之神」米高佐敦的商標相提並論。

莫蘭特初生之犢不畏虎，嘗試強行跳過奇雲路夫入樽。（美聯社）

莫蘭特嘗試跳過路夫入樽片段

奇雲路夫在賽後回憶莫蘭特的入樽時，顯得「猶有餘悸」，他笑指幸好他未能得手，否則他便會立即退役，「莫蘭特其實相當接近跳過我，當時他的雙腳就在我的頭前方，幸好他的入樽未能取分，否則我將會脫去球衣直接離場，『我受夠籃球的一切』並即時退役。在我們二人倒地後，我亦向他伸手攙扶他，並向他致意，因為他是一個十分特別的年青球員，在往後日子定必大放異彩。」

今年的新秀「榜眼」﹑來自莫瑞州立大學（Murray State University）的莫蘭特，在灰熊開展個人的NBA生涯，並已成為球隊的正選之一，在今季場均交出18.4分及6.7個助攻，但可惜灰熊今季表現一般，至今僅錄得10勝19負，暫時位列西岸的尾三位置。

新秀「榜眼」莫蘭特已成為灰熊的主力之一，並在今季交出不俗的數據。（美聯社）

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