NBA︱占士缺陣AD早走韋少又失準　湖人頹負拓荒者尼拉特Q4齋坐

NBA西岸兩大勁旅湖人和拓荒者，季初均不太順暢，前者得到韋斯保克（Russell Westbrook）強勢來投，表現卻反反覆覆；另一邊廂，拓荒者大將尼拉特（Damian Lillard）罕有陷入低潮。

今仗占士因腹部肌肉拉傷缺陣，安東尼戴維斯落場僅7分鐘便「胃痛」早走，韋斯保克獨挑大樑，卻錄得極其慘淡數據。反觀尼拉特只在頭3節已拿下25分，第4節可以提早收工。



湖人今仗靠韋斯保克獨挑大樑，表現卻令人失望。（美聯社）

占士未能上陣，賽前AD也因姆指受傷上陣成疑。他最終正選出場，7分鐘後卻受胃部問題影響提早離場。

湖人教練禾高（Frank Vogel ）賽後稱，AD賽前曾嘔吐，本以為自己可作賽，惟最後仍未能打下去，球隊強調，他並非患上新冠肺炎。

安東尼戴維斯（左）今仗上陣僅7分鐘便退下火線。（美聯社）

兩大主力均不在，令平均得20.2分、8.4籃板和8.1助攻的韋斯保克肩負重任。可惜「韋少」今仗表現失準，13次起手只得中次命中，上陣29分鐘獲得8分、7籃板，失誤多達6次。

除了「韋少」之外，其餘正選上陣的AD得2分（只上陣7分鐘）、巴斯摩亞（Kent Bazemore）得4分、迪安祖佐敦（DeAndre Jordan）得6分、艾華利巴特利（Avery Bradley）得4分，5個正選球員竟沒有人得分達雙位數，只靠老將安東尼得12分、侯活得11分，仍遠不足以為湖人扭轉乾坤。

湖人第一節遠遠落後22分之多 ，被拓荒者以36：14大比數拋離，湖人半場稍為追近至36：51，惟第三節拓荒者狂砍42分，以93：62令比賽「進入雪櫃」。射手尼拉特3節比賽攻入全場最高的25分，包括6記三分球，令他得以在第4節不用上陣，提早在場邊休息。

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尼拉特的「另類治療」

尼拉特今季平均只得17.8分，當中強項三分球命中率更只得21.5％，跟上季的場均28.8分、45.1％三分球命中差天共地。面對狀態低迷，他用上一個特別的方式改善狀態——花時間跟兒子玩。

由於太太Kay’la Hanson暫時不在波特蘭，照顧兒子的責任落在尼拉特身上。「我兒子早上一起床便說：『我想吃芝士通粉』，盡是一些隨機的事情。因此我只能夠做這些隨機的事，連想起籃球的時間也沒有。。」

從他腦中暫時拿走籃球，效果出乎意料地好，他認為，「我射球方面有進步，仍不夠我慣常那樣好，但已較之前好得多，我們亦贏得另一場勝仗，所以我感覺良好。」