【NBA】尼拉特手感持續冰冷　開季6場射失43個三分球

上月尾NBA公布歷屆75大球員，不少球迷即時議論紛紛，他們認為有滄海遺珠，更有不值得出現的名字，當中包括拓荒者的尼拉特（Damian Lillard）。

在拓荒者今日作客113：125不敵黃蜂中，尼拉特只錄得20射5中的低迷表現，連同他在早前對帝王、太陽、快艇及灰熊的數據，外界再次質疑他入選NBA 75大球員的實力。



拓荒者作客黃蜂，雙方上半場情況膠着，惟拓荒者在第二節打出一段6：0，順利以60：53返回更衣室。

拓荒者今日作客113：125不敵黃蜂。（美聯社）

易邊後兩軍依然均勢，至第四節，黃蜂奧比（Kelly Oubre Jr.）單節轟入13分，當中三分5射3中，黃蜂因而拉開比分。拓荒者其後未能造成威脅，最終黃蜂以125：113為教練波利高（James Borrego）拿到在黃蜂執教的100勝仗。

《2K22》跑得快Top 20：

+ 15

黃蜂奧比（Kelly Oubre Jr.）第3節轟入13分，當中三分5射3中。（美聯社）

領先半場卻迎來落敗，也許對於拓荒者，轉捩點在第三節。尼拉特該節7次起手僅2中，就在此時黃蜂瘋狂追分。然而第四節，尼拉特明顯焦急，6次起手只有1中。縱然這名NBA 75大球員，貢獻了14分4籃板12助攻，但命中率20射5中、三分14射2中的表現，完全不合格。

尼拉特命中率得20射5中。（美聯社）

事實尼拉特開季表現持續低迷，場均37.1%、26.2%的投籃命及三分命中率，然而6場比賽他已射失了43個三分球。若要配得上入選NBA 75大，尼拉特要加把努力。