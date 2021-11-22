【NBA】勒邦占士肘擊對手血流如注　職業生涯第二次被逐（有片）

NBA常規賽湖人對活塞的比賽中，湖人球星勒邦占士（LeBron James）在搶籃板爭位時，開肘擊中對方球員史超域（Isaiah Stewart），後者血流如注，非常憤怒。勒邦占士被裁定二級惡意犯規，職業生涯第2次被逐，史超域亦因為多次不君子行為，被罰兩次技術犯規，亦都被逐離場。



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事發在第3節尚餘9分18秒，活塞的格蘭特（Jerami Grant）射罰球，為球隊射入成78：66。在爭搶籃板期間，勒邦占士爭位時揮動左肘，拳頭擊中史超域的臉部。史超域非常憤怒，想跟勒邦占士衝突，雙方球員馬上分開兩人。史超域怒氣難下，不斷咆哮，試圖突破「防線」，衝向勒邦占士，要由隊友攬實他；至於勒邦占士就很冷靜。史超域臉部受傷，右眼角血流如注，令他的白色球衣上都染有血跡。

從網上截圖所見，史超域血流披面。（Twitter）

【勒邦占士打中史超域的慢鏡片段】

Lakers’ LeBron James ejected for this blow to face of Pistons’ Isaiah Stewart pic.twitter.com/fsRtNJgekF — Ben Golliver (@BenGolliver) November 22, 2021

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勒邦占士被罰二級惡意犯規，19年職業生涯第2次被逐；他上次被逐是2017年代表騎士對熱火。史超域被罰兩次技術犯規，與占士一同離場。另一位湖人球員韋斯保克（Russell Westbrook）就在事件中被罰一個技術犯規。裁判史葛科士打（Scott Foster）賽後解釋判罰，他指勒邦占士作出「肩膀以上的不必要及過度動作」。史超域就因「爭吵期間多次作出不君子行為」被逐。他認為韋斯保克「在衝突中火上加油，而非平息紛爭」。

最終，湖人這場以121：116擊敗活塞。

【史超域被打中後流血暴怒片段】