日本第一控衛完成WNBA首戰　熱身賽將對高比門生大三元機器

剛過去的東京奧運，日本女籃奪銀證明實力，其中曾以單場18次助攻，打破夏季奧運紀錄的控球後衛町田瑠唯更獲WNBA球隊華盛頓神秘人邀請加盟。

周三（27日）町田瑠唯首次披甲上陣，在熱身賽中交出WNBA首次入球。



身高1.62米，28歲的町田瑠唯於奧運舞台上打響名堂，特別是對上法國「高妹陣」時交出18次助攻，改寫奧運單場助攻紀錄，雖然殺入冠軍戰不敵美國，但仍讓人印象深刻。2月15日，WNBA華盛頓神秘人宣布邀請町田瑠唯加入，教練Mike Thibault更大讚這名日本女將是現今世上最活躍的控衛。

教練Mike Thibault更大讚這名日本女將是現今世上最活躍的控衛。（Instagram）

剛從日本女子職籃奪銀的町田瑠唯，上周日（23日）起程赴美。（Instagram）

剛從日本女子職籃奪亞軍的町田瑠唯，上周日（23日）起程赴美，周三首度披甲上陣出戰熱身賽對明尼蘇達山貓。雖然是球隊新人，也是全場最矮小的一個，町田瑠唯仍獲18分鐘上陣時間，交出2分、2助攻和1籃板。神秘人社交平台上也發布町田瑠唯首個WNBA入球，畫面可見身型差別雖大，但憑變速、靈活度和控球技術，町田瑠唯仍能擺脫殺入籃下。

Pick and pop, Rui Machida to Elena Delle Donne for 3. #wnba pic.twitter.com/hqNMv0ugw1 — Kareem Copeland (@kareemcopeland) April 27, 2022

雖然是是全場最矮小的一個，町田瑠唯仍獲18分鐘上陣時間。（Instagram）

人在美國仍然鍾情於和食。（町田瑠唯IG）

賽後，町田瑠唯除了轉發球隊發布的照片和精華，更拍下晚餐。人在美國，仍然鍾情於和食：「（有）這麼難製作的和食實在太厲害了，謝謝。」她更表示自己要吃下2人份的牛油果沙律。

WNBA將於5月上旬開季，華盛頓神秘人還有一場熱身賽將會對陣紐約自由人，町田瑠唯有機會與高比（Kobe Bryant）門生、「大三元機器」莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）同場；5月7日早上7時將會與印第安納狂熱上演賽季首戰。