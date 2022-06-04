學界籃球｜馬拉松改為三人賽重啟　一點與國際賽例大不同

學界籃球賽事停辦近三年，早前宣布將學界籃球馬拉松改為三人籃球復辦，今日（3日）學界體育聯會（下稱學體會）公布三人籃球馬拉松詳情。

除了選址三大街場，更上載正式三人籃球玩法，將三打三文化帶入學界。



學體會早前宣布將學界籃球馬拉松由五人改為三人，除了在疫情下減少參賽人數，也是讓學生球員學打國際三人籃球的機會。

賽事將於7月15-30日展開，時間由早上9時至傍晚5時，比賽地點分別是何文田公園、啟業運動場和曾大屋遊樂場。賽事分為甲乙聯組（A、B Grade）和丙組（C Grade），每隊可以有5位球員參賽，意指每間最多可以10位球員報名。初賽階段為單循環制，每組3-4隊，首名出線入複賽，再以單淘汰制進行。

學體會早前宣布將學界籃球馬拉松由五人改為三人。（資料圖片）

學界一直未能重開。（資料圖片）

規則與國際三人籃球些微不同

雖然三人籃球興起熱潮，但不少球員仍對規則一知半解，學體會也在網頁中上載簡介，表示：「除特別聲明外，全港中學校際三人籃球馬拉松均依照「國際籃球比賽規則」及「國際3x3籃球比賽規則」舉行。」讓球員們參賽前需要熟讀規則。

例如學界籃球馬拉松與國際三人籃球不同之處，就是國際三人籃球普遍沒有教練，由球員自行決定打法和要求暫停。學界則要求：「比賽期間，必須指派最少1位（最多2位）合資格之領隊在替補席及球場範圍以外指導比賽。」