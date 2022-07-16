學界三人籃球｜永隆中一女將獨取兩戰所有分數　冀帶起初學隊友

學界三人籃球馬拉松周六（16日）有女子丙組率先開賽，曾於上屆精英賽打入四強的浸信會永隆中學，兩連勝出線。

永隆在兩場賽事共攻入18分，全為中一後衛林馨怡所得。人生頭兩場學界賽中，三分、鏟籃、偷波、籃板樣樣皆能，但她卻表示不滿意，甚至對自己有點失望。



學界三人籃球馬拉松今日（16日）假曾大屋遊樂場上演女子丙組分組賽，浸信會永隆中學分別以10：4和8：2擊敗培僑中學和香港神託會培基書院。

林馨怡首場面對培僑中學射入3球三分。（張倩儀攝）

永隆兩戰共得18分，全出自中一小將林馨怡之手，內線隊友明顯是籃球初學者，只能全力防守，盡量安全地將球傳給她。林馨怡的表現和神情，完全不像是中一生，三分、鏟籃、偷波、籃板樣樣有，「歐洲步」和後轉身，一樣難不到她。

中一女生剛完成人生頭兩場學界賽事，獨取全隊分數，順利全勝出線，卻沒有喜悅的感覺。林馨怡說：「有一點壓力，因為我帶兩個不太會打球的隊友比賽，好怕帶領不了大家，教練會失望。」儘管最後贏球，林馨怡仍有兩方面不滿意，「本身自己目標想每場都10分以上，但第2場做不到，只得8分」。另一方面，就是她覺得自己未算「帶領」到球隊。

林馨怡兩場全取球隊所有得分。（張倩儀攝）

得分不等於帶領

雖然知道自己在陣中是得分重心，也必須攻入愈多分，才愈有機會贏球，林馨怡很清楚，但卻又很想讓隊友參與其中。「我覺得帶領，是讓隊友都有得分。」林馨怡反思其實自己可以助攻、傳球，而不只是單打獨鬥，卻知道隊友們第一場很緊張，害怕得防守都只站着動不了，「完場後我有和她們聊，希望第二場可以多一點信心。我說『就當是平日練球，盡力就可以，放心』。」第二場，隊友們明顯更放膽，除了防守更積極，更嘗試起手。

隊友們全都是籃球初學者，只能盡力防守。（張倩儀攝）

中一小師妹希望帶領球隊

林馨怡由小一就開始打籃球，經驗和基本功都不是一朝一夕學到的，她希望自己不是攻入全隊分數的「單天保至尊」，而是一個陪隊友一起打出成績的領袖。永隆丙組隊中有很多連運球、傳球，甚至防守都不會的初學者。她雖然小師妹，但經驗相當，故此目標不止贏波：「好想自己以後可以帶起一些不懂打球的隊友，因為教練都說，我以後都要和她們一起打，她們是我的隊友。」