學界三人籃球｜馬拉松前三人賽玩法精讀　兩大與國際規則不同要點

三人籃球自從被列入為奧運項目後，重視程度大大提升，今年學界馬拉松更改為三人賽復辦。三人籃球關鍵字不外乎：節奏快、變數大，但給予賽事新鮮感和無限可能的原因，就是玩法。

本文盤點同學們學界開賽前一定要知的規則，先精讀，落場才不會「輸蝕」。



三人籃球除了因被列入為奧運項目而興起，近年香港坊間也有不少賽事舉辦，例如Red Bull三人賽等，讓更多籃球人接觸到正式三人。2019年更有香港女籃代表遠赴加拿大出戰全球決賽勇奪第二，力證即使是身形被看低一線的球員，都可以有突圍機會。

自此三人，不再只是街場「鬥波」，而是大家口中打「新例」：全場10分鐘，或鬥快攻入21分直接取勝、進攻時間12秒，球員幾乎沒有太多組織、思考時間，成為刺激、更鬥智鬥力的賽事。

三人籃球自從被列入為奧運項目後，重視程度大大提升。（Getty Images）

學界三人籃球馬拉松，除了學界死球不停錶，直到最後2分鐘的死球才停，以及允許有教練從旁協助，其餘規則與正式三人賽大致相同。

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▶️死球不停錶（最後2分鐘停）

雖說停錶賽事有利落後球隊追分，強隊不一定能穩取勝局，但不停錶賽事就正正是球隊另一種考驗。死球不停錶，球員需要「鬥快」入局，能馬上進入狀態的一方，就能用最多時間拉開比數。

三人籃球統一採用特製的6號籃球，籃球體積小了但重量跟7號球一樣，外圍中籃機會更大。（張倩儀攝）

▶️2分變1分、3分變2分、罰球繼續1分

三人籃球的入球分數：2分變1分、3分變2分以及罰球一如以往1分，所以「三分」和罰球的比重高，成了追分的主要方向。常見內線球員會升上高位，為後衛擋出空間，透過單擋造出時間差起手，因此個子小而外圍準繩度高的球員也相當吃香。

另外，速度型球員之所以有利於三打三，也是因為突破鏟入禁區，就算「撞牆」，面對高大的內線對手，相對大機會博得罰球，比起順利上籃的「1分」效率更高。

三人賽中盡可能減少射「Long Two」。（張倩儀攝）

個子矮小的球員也不一定沒有優勢。（Getty Images）

▶️隊犯7次罰球 10次罰球加球權

說到罰球比上籃得分更「抵玩」，奧運期間，日本女子隊之所以最後能反勝，就是看中對手隊犯7次，只要日本隊能引裁判響哨，就能夠站上罰球線，在沒有防守下射入重要的1分。

當對手錄得第7、8和9次隊犯，就能射兩球罰球；當對手錄得第10次隊犯，就能獲得兩次罰球機會和罰球入球後的球權。因此，罰球追分，比起擺脫對手射一球中距離或上籃更「着數」。

學界馬拉松今年改為三人賽。（資料圖片/張倩儀攝）

三人賽比起五人更考驗球員的臨場應變能力。（張倩儀攝）

▶️擲毫選先後球權

開球前，裁判會先為兩隊擲毫選擇球權先後。大家可能以為先開球是優勢，但由於三人籃球戰至平手的機會大，很多時候會打入加時賽。如果開局時選擇先開球，加時階段就會變成對方球權。

▶️加時黃金2分

變成對手球權又如何？感覺一人一次很公平，但其實這就是最大危機，因為加時階段不像五人賽一樣計算時間，而是進行「黃金2分」。平手後，其中一隊先贏2分就為勝出，因為加時階段的球權更重要，假如先有球權的一隊戰術奏效，「兩分」（三分線起手）命中，比賽就會完結。

三人賽也考驗球員的溝通和互相補位。（張倩儀攝）

▶️學界特色：允許教練從旁指導

三人賽另一個與五人賽不同之處，就是比賽期間場邊不允許有教練指導比賽，不論是換人、請求暫停都由球員自行決定。可是，由於今屆是學界第一個舉辦三人籃球賽事，學界體育聯會要求學校派出職員/教練作為領隊，也能在比賽期間從旁協助。

學界三人籃球馬拉松

賽事將於7月16-30日展開，時間由早上9時至傍晚5時，比賽地點分別是何文田公園、啟業運動場和曾大屋遊樂場。

賽事分為甲乙聯組（A、B Grade）和丙組（C Grade），每隊可以有5位球員參賽，每場都可以更改球員名單。初賽階段為單循環制，每組3-4隊，首名出線入複賽，再以單淘汰制進行。

