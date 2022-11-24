FIBA 3X3｜大師賽4支港隊介紹　甲一雙星泰那朱亮同組爭出線

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽周六（26日）在維多利亞公園足球場舉行，香港將會派出4支球隊代表出戰，除了有港產陣容「Team Kowloon」和「Team Wu Kai Sha」外，由甲一得分王泰那、MVP朱亮所率領的「Team Hong Kong」和「Team HKG Island」都一樣有「睇頭」。

4隊將會參戰資格賽，爭取在6支球隊取得2席，晉身正賽對戰世界3X3列強。



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「Team Kowloon」和「Team Wu Kai Sha」經歷多輪的香港代表資格賽，成為最終兩強，穩坐打入FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽一席。「Team Hong Kong」和「Team HKG Island」則手執港區外卡，組軍成為有力角逐出線的球隊。

雖然4支球隊都先要進入資格賽與台灣高雄隊、印尼Yogyakarta對壘，但「4出2」 加上以有主場之利，香港代表出線是絕對有可能。

「Team Hong Kong」陣容：

泰那、奧斯汀、文俊浩、百德新里



「Team HKG Island」陣容：

朱亮、葉耀邦、劉振星、楊嘉駿



「Team Kowloon」陣容：

林俊達、司徒偉傑、楊文綱、劉子禮



「Team Wu Kai Sha」陣容：

蘇柏軒、蔡龍德、黃子謙、廖健鋒



「Team Hong Kong」洋將當道

「Team Hong Kong」由甲一洋將泰那、奧斯汀和百德新里，夥拍今季甲一新鮮人文俊浩，成為其中一支外卡球隊。泰那和奧斯汀的強大而穩定的得分能力，穩佔甲一組近兩季得分榜前二，加上飛鷹新援百德新里，在身高和外投方面都有加乘。雖然相比起平均年齡35歲的洋將們，唯一華將、26歲的文俊浩大賽經驗較少，但想必在「大哥」的帶領下，將會成為球隊在體力和對抗上的一大要將。

泰那首次代表「香港」。（資料圖片/張倩儀攝）

奧斯汀的得分能力強。（資料圖片/張倩儀攝）

泰那在外圍的威脅性大，個人能力強、得分板斧已經不用多提，若能與身高超過1.95米的奧斯汀和百德新里配合，預計會有一定的內外配合火花。相比起資格賽其餘5隊，奧斯汀和百德新里在籃下有身高優勢，同時也能外圍開弓，可見「Team Hong Kong」陣容較為全能，可謂出線大熱。

飛鷹洋將百德新里。（資料圖片/張倩儀攝）

「Team HKG Island」南華陣夥拍路人王

除了甲一得分王、三分王，今季甲一總決賽冠軍兼MVP朱亮也組成一支外卡球隊，爭取打入正賽，以「Team HKG Island」參戰。朱亮夥南華隊友楊嘉駿和葉耀邦，三人平均身高1.96米，「長處」顯然可見，加上朱亮的外投能力強，對於敵隊而言防守會是一大考驗。23歲的楊嘉駿和葉耀邦，體力和活力十足，加上葉耀邦近年多為港披甲出戰國際賽，球風漸趨成熟。

今季甲一總決賽MVP朱亮。（資料圖片/張倩儀攝）

值得一提，第四位球員劉振星，別名路人王，曾效力甲二安青、晉裕，近年在內地不斷現身在3X3和1X1籃球賽中，於UBK球王賽中奪得亞軍、路人王1ON1賽事中最高曾奪得殿軍的成績。另外，劉振星亦多於社交平台上分享籃球個人技術的心得和影片，今次加入「南華陣容」中，讓人期待4人的化學作用。

劉振星，別名路人王，曾效力甲二安青、晉裕。（Instagram）

葉耀邦近年多為港披甲出戰國際賽，球風漸趨成熟。（資料圖片/張倩儀攝）

介紹完2支外卡隊後，2支從香港代表資格賽脫穎而出的球隊「Team Kowloon」和「Team Wu Kai Sha」則為全華班、「香港製造」的陣容。

「Team Kowloon」各施其職

「Team Kowloon」人腳分別有林俊達、司徒偉傑、楊文綱和劉子禮，這個一看就是「齊短」的陣容，在過去的賽事中各司其職。司徒偉傑靠身形在籃下佔領，加上其港隊經驗，即使是闊別甲一一季，重拾籃球積極加操的他，出戰大賽想必也不會輸蝕。

司徒偉傑靠身形在籃下佔優。（資料圖片/張倩儀攝）

球隊不乏射手。（資料圖片/張倩儀攝）

楊文綱、林俊達和劉子禮雖然「硬件」上各異，但均有一大共通點：擅射。在3X3的世界中，空間大讓射手們有更多發揮，有司徒鎮守的籃下，把握到籃板轉守為攻，3位射手無疑是一定有優勢。楊文綱有身型、林俊達和劉子禮有速度，集不同特質的球員於一隊，把握先機或有機會突圍。

「Team Wu Kai Sha」以「老」帶新

「Team Wu Kai Sha」陣容與香港區資格賽不同，皆因許烜行因出戰亞洲盃外圍賽預賽而改由南青新晉射手蘇柏軒頂替，與永倫班底蔡龍德、黃子謙和廖健鋒合作，一拍即合。雖然該組合論經驗、身型未必是4支球隊中最突出的，但說到3X3最需要的拚勁，絕對不亞於對手。

3X3最需要的拚勁，「Team Wu Kai Sha」絕對不亞於對手。（資料圖片/張倩儀攝）

33歲、身高2.02米的蔡龍德在禁區有一定威脅，加上大賽經驗老到，在沒有教練的3X3賽事中，定能發揮「老將」功用。黃子謙和廖健鋒除了有身高，得分板斧也不少，過去多在中距離和衝搶籃板上下苦功；蘇柏軒則擁有射入關鍵性三分的大心臟，畢竟在3X3賽事，「兩分球」起了莫大作用，不能小覷。

33歲、身高2.02米的蔡龍德在禁區有一定威脅。（資料圖片/張倩儀攝）

FIBA 3X3世界巡迴賽--香港大師2022

地點：維園足球場

日期：11月26、27日

門票：$80、$180、$280、$480、$880詳情請參閱官網