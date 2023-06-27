黑人陳建州涉台灣metoo性醜聞　P.LEAGUE+：執行長地位不變

台灣藝人「黑人」陳建州被女星「大牙」周宜霈控訴性騷擾，多年經營的愛妻形象粉碎，外界關注由他一手創立的籃球職業聯盟P.LEAGUE+（PLG），會否受事件影響跟他割席，台灣傳媒《自由時報》指，「聯盟稍早表示，目前陳建州的職位不會有變動。」



「黑人」陳建州被迫提早退役，對籃球始終念念不忘。（陳建州Instagram）

陳建州少年時代曾為台灣籃球代表隊成員，惜因十字韌帶撕裂，嚴重傷患下不得不提早終結籃球員生涯，後來轉戰娛樂圈。他一直對籃球念念不忘，從籃球「競賽組」轉為「推廣組」，出任過台灣半職業聯賽「超級籃球聯賽」（SBL）數支球隊副領隊，至2018年擔任東南亞職業籃球聯賽（ABL）球隊寶島夢想家領隊，培育台灣本土年輕球員，鼓勵他們勇於追逐籃球夢。

2020年他在台灣另起爐灶，成立台灣男子職業籃球聯盟P.LEAGUE+（PLG），是繼中華職籃之後，當地第二個職業籃球聯盟，他本人親自擔任執行長（CEO）及董事長兩職位至今。

根據《自由時報》消息，PLG日前曾爆發球員楊敬敏約砲女粉絲的桃色風波，今次連聯盟CEO陳建州也陷入性醜聞，難免進一步破壞PLG形象，對於陳建州會否因事件下台，《自由時報》引述聯盟稍早表示：「目前一切照舊，有進一步消息會再通知。」