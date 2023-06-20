本地籃球｜香港金牛門票最貴$1500　修頓NBL有P.LEAGUE+體驗？

撰文：張倩儀
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香港金牛早前宣布成立並參戰全國男子籃球聯賽（NBL），周二（20日）球隊公布主場售票詳情，不設現場售票，票價由最低80元至最高1500元。
雖然價錢有別一向的甲一賽事，但金牛班主錢濤強調會將台灣P LEAGUE＋的體驗帶到香港。

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【本地籃球】香港金牛確定出戰NBL　7月主場迎戰冠軍隊本地籃球｜新職業隊香港金牛成軍　梁兆華楊睿騏等5香港球員加盟

香港金牛成立即簽下5位香港球員，包括香港隊班底之一的梁兆華、楊睿騏、許烜行，以及2名年輕球員張峰碩和范浩雲，將會於7月2日晚上，於香港主場修頓室內場對上近兩屆NBL冠軍球隊廣西威壯。

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七、八月香港金牛共22場賽事、其中主場佔一半，球迷能親身到修頓觀戰，惟賽事不設即場售票，只能於城市售票網上購買，票價分為80元、100元、500元和1500元（優惠價全日制學生及六十歲或以上高齡人士50元）。

雖然價錢有別於一向的甲一賽事，但金牛班主錢濤表示：「NBL的比賽不止是一場40分鐘籃球賽，我們將會把台灣P. LEAGUE+的經驗帶來香港，透過音樂、燈光效果、啦啦隊、DJ打碟等娛樂元素，讓現場觀眾在修頓場館感受熾熱比賽氣氛，獲得一個全新的看球體驗。」期望在香港提供一個不一樣的籃球比賽體驗。

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