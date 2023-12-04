籃球｜楊和P.League首戰與林書豪同場　獻18分高雄鋼鐵人仍落敗

前南華球員楊和（Glen）早在10月下旬宣布加盟台灣職業聯賽「P. LEAGUE+ 」球隊高雄鋼鐵人，不過一直未有落場。

直到周日（3日）開季第五戰：高雄鋼鐵人對新北國王時，楊和才首度亮相，隨即與效力新北的林書豪正面交鋒，雖然高雄最後以81：92落敗，但楊和交出18分、7籃板和6助攻的表現，足以反擊台灣網民賽前的質疑。



今季原本效力灣區翼龍的楊和，因球隊突然解散，一度加入失業大軍。但相隔不久，楊和已於Instagram上傳自己身處台灣，以及與高雄鋼鐵人球員打球的限時動態，惟一直未有官方消息。

楊和首戰與林書豪同場。（PLG Instagram）

10月下旬，高雄鋼鐵人於社交媒體上宣布楊和加盟，成為球隊第5名外援，當時不少台灣網民質疑楊和有否達到「外援水平」。

周日楊和初次登場，即對上林書豪和林書緯兄弟在陣的新北國王，據台灣傳媒報導，楊和開季第5場才上陣是因為較遲入隊，與球隊磨合也需時。

不過，正選上場的楊和仍打出水準，首節除了打出「2＋1」外，更單節攻下10分。楊和的切入分球、組織、串連等，相信香港球迷並不陌生，楊和今場也充分表現，與球隊展現出磨合成果，卻未能適應球證尺度6犯離場，最後高雄鋼鐵人只能81：92落敗。

楊和首戰與林書豪同場。（PLG Instagram）