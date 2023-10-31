籃球｜前南華控衛楊和加盟高雄鋼鐵人　球隊遭網民質疑爭冠決心

前南華球員楊和（Glen）周二（31日）公開去向。他離開南華後積極外闖，今季將加盟台灣「P. LEAGUE+ 」球隊高雄鋼鐵人。



26歲的楊和出身自加拿大溫哥華，是港加混血兒，曾效力甲一球隊南華4年，期間取得3座總冠軍。及後轉戰不同聯賽，去年與惠龍兒告別南華後，加盟東亞超級聯賽灣區翼龍，與尼高臣及Myles Powell等前NBA球員合作，取得季軍。今季灣區翼龍突然傳出解散，3名港將頓時加入失業大軍。

半個月前，楊和已於Instagram上傳自己身處台灣，以及與高雄鋼鐵人球員打球的限時動態，但一直未有官方消息。直到今日，高雄鋼鐵人於社交媒體上宣布楊和入隊，成為球隊第5名洋將。

惟消息一出，有台灣網民質疑楊和有否達到「外援水平」，意指球隊應有更好的洋將選擇：「鋼鐵人是有認真想奪冠的球隊嗎？」鋼鐵人去季以17勝23負排名全聯盟6隊中的第5位。

楊和曾效力南華4年。（張倩儀攝）

近年楊和積極外闖，先後加入西班牙籃球聯賽、PBA（菲律賓籃球聯賽），每場平均可攻下10.7分、5.1籃板、5.8助攻，三分球命中率達32%。東超休季期間更轉戰加拿大CEBL球隊Sea Bears，繼征戰西班牙乙組聯賽後，再次衝出亞洲。