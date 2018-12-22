【Anne Hathaway】告別《Prada》青澀　新劇貴婦造型襯出紐約時尚

還記得Anne Hathaway在《穿Prada的惡魔》中以一套套時尚幹練的造型，穿梭在紐約市的高樓大廈與車陣中嗎？一幕幕俏麗時髦的身影堪稱是影迷心中的經典橋段，而近期Anne Hathaway在紐約布魯克林（Brooklyn）的街頭被目擊到，以一頭亮麗紅髮、復古飄逸的連身套裝造型現身，原來是正在拍攝Amazon新劇《Modern Love》。

1）墨綠與白色對比&金屬配件造型

Amazon全新愛情劇集《Modern Love》是改編自紐約時報暢銷同名專欄的影集，由《Begin Again》愛爾蘭編導約翰卡尼（John Carney）參與編導並擔任執行製作。該劇預計拍攝8集，單集時長半小時，且每一集皆為獨立的故事。

以白色長褲、上衣作為內層穿搭，再配上墨綠色修身大衣、金屬配件和包包，即便是冬天，也能展現鮮明的個人風格。

Anne Hathaway在《Modern Love》的雷峰帽配墨綠色毛絨大衣造型，展現鮮明的個人風格。▼

2）麂皮大衣&長靴造型

故事將以不同的角度、形式來探討愛這件事，詮釋戀愛、性、家庭、柏拉圖式愛情等愛的各種面向以及人與人之間複雜的交際關係。

復古紅棕色大捲髮，以及和髮色同色系的麂皮大衣、長靴，復古感十足的甜美裝扮，狙擊影迷們的心。

Anne Hathaway在《Modern Love》的麂皮大衣配長靴造型，復古感十足▼

3）貝雷帽&橘紅系造型

而這幾天以新髮型被捕捉到的Anne Hathaway，以復古大膽的造型再度讓粉絲驚艷不已！甜美的笑容配上鮮豔醒目卻不俗氣的亮橘色大衣，更襯托出了Anne Hathaway的高貴從容，此外，她同時也被目擊到在Brooklyn停車場，與大批演員共舞，讓人不禁期待這次Anne Hathaway會在《Modern Love》帶給影迷們什麼樣的精彩演出。

Anne Hathaway一身亮橘色大衣及紅色系連身裙，配上土耳其藍貝雷帽作點綴，連眼影都選用藍色系作為呼應。

Anne Hathaway在《Modern Love》的橘紅系連身裙配貝雷帽造型，復古大膽讓人驚艷不已▼

4）毛領紫調造型

雖然播出時間尚未敲定，但光是這些已經曝光的造型，還有Anne Hathaway、Tina Fey等演員陣容，就已讓人期待不已！

Anne Hathaway在《Modern Love》的毛領紫調造型▼

結語 還記得Anne Hathaway當年以青澀的模樣出現在《穿Prada的惡魔》進行了變身大改造，這次《Modern Love》再次將場景拉回紐約，小編要坐等Anne Hathaway再度將整個紐約當作她的個人Fashion Show啦！

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原文：再次將紐約街頭變成她的個人時裝秀現場！安海瑟威《Modern Love》復古扮相美出新高度

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