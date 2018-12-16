Salvatore Ferragamo向大自然取經　90年代美學重現絲巾上

說到絲巾，即時會聯想起兩樣東西，一是Hermes構圖優美的貴價單品，另一則是大媽身上出現的，相當極端。 而Salvatore Ferragamo的絲巾新品就向90年代設計取經，再配合大自然美景，拚湊出懷舊美學。

（Salvatore Ferragamo）

Salvatore Ferragamo女裝創意總監Paul Andrew曾言：「一個創作，通常是由一部分技能、一部分情感，再加上一些過去發生過的事情而湊組而成。」Paul是次的創作靈感來自於品牌珍藏館中的90年代絲巾設計，抽取了當中的Vulcano（火山）與Tucano（巨嘴鳥）等圖案元素，而當大家還以為圖案是又一如既往直接印於絲綢之中時，設計師卻用上更巧妙的手法大玩印花——拼接技法，將互不相干的圖案大膽湊合於一起，充滿色彩衝擊、復古典雅、異國風情的絲巾因而誕生。

以旅遊與大自然為靈感的鞋履（Salvatore Ferragamo） 被譽為Hollywood’s cobbler鞋履世家的Salvatore Ferragamo，這次應用上世紀作為主題新系列，除了絲巾單品外，更不少得有高質鞋履的款式，Paul分享：「1974年，鞋匠的女兒Fulvia為品牌推出了第一個以絲綢主打的系列，當中的印花以旅遊與大自然為靈感。每次走入檔案館時，都會帶來新的啓發。」於是鞋款的印花用上了Sumatra圖案元素作為主打。

「Wardrobing women — head to toe。」系列還有袋款的到來，以上三款新品皆同屬印刷的產品，Paul表示一直在展館中搜尋大量印刷品，作為新事物的起點，「如果有機會的話，我想在掃描儀上留下一張印刷品，再找來另一個圖像與前者併合，製造出更多雙重圖案拼接技術的作品。」產品也與品牌2019早春系列的長裙款式印花不謀而合，皆因該系列同樣渴望塑造出緊貼大自然脈搏、遠離城市喧囂的感覺。