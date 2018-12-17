【貓奴請注意！】《PUSS PUSS》雜誌　當時裝遇上貓甚麼都有可能

身處於網媒年代，整體局勢對紙本市場極度不利，卻被獨立雜誌殺岀一條血路，讀者除了能在刊物中獲得更深度的資訊外，同時亦極具參考價值。今次所提及的《PUSS PUSS》，也是一本非常值得留意的獨立雜誌。

第八期《PUSS PUSS》於上月中發行，其主題是激勵及體現那些「貓奴」特徵的人。（PUSS PUSS）

《PUSS PUSS》於2014年在英國創立，是一本兩年一度所發行的時尚刊物，並關注文化、時裝、音樂及世界各地的貓咪愛好者。對該雜誌來說，有一個問題非常重要：是甚麼讓你成為「貓奴」？因為作為一個貓奴，是一種形而上學的品質，你要麼擁有，要麼就沒有，他們將這個問題奉獻給所有獨立思考者、製作者和藝術家，只因他們勇於走自己想走的路，不被任何人操控，就像貓的個性一樣。

《PUSS PUSS》雜誌内頁。（網上圖片）

《PUSS PUSS》雜誌内頁。（PUSS PUSS）

這本雜誌不是關於貓，而是關於那些喜歡貓的人。 創意總監Maria Joudina-Robinson

這本時尚刊物，沒有廣告置入，沒有貓的產品推薦，取而代之卻只有美麗的影像及令人驚嘆的內容。當然，這不是一本關於貓的雜誌，它只是一個中間人，並將所有內容串聯起來。《PUSS PUSS》創意總監Maria Joudina-Robinson說：「我愛貓，亦喜歡雜誌，所以《PUSS PUSS》就是把我喜歡的兩種東西結合起來。」即使對貓不感興趣，內容上也是十分引人入勝，而且每一期訪談人物亦同樣吸引，包括Grace Coddington、Chloë Sevigny、Tyler、Ai Weiwei、任航及Michele Lamy等等。不論是政治人物、設計師、藝術家、作家或企業家，他們都通通揭示了「貓」精神所帶來的影響力，甚至它如何激發他們的創造力和成功。

艾未未接受《PUSS PUSS》的訪問。（網上圖片）

該雜誌的文章，深入研究了貓科動物的角色，並探討它如何在整個歷史中，塑造了不同的文化定型。《PUSS PUSS》曾在創刊號中訪問過中國當代藝術家艾未未，基於他在北京養了三十多隻貓，卻從未被媒體問過任何關於貓的問題，Maria更表示：「對艾未未而言，貓是自由的隱喻，當然你可以訓練一隻狗，但貓會做他們想做的事。」實際上，《PUSS PUSS》透過那些喜歡貓的人，說出他們自身的故事。

《PUSS PUSS》雜誌内頁。（PUSS PUSS）

不論是文章、時裝影像、深度訪問和豪華的印刷，紛紛都把此刊物變為收藏品。過往雜誌的資訊功能，相信已被網媒的即時性所取代，而獨立雜誌所探討的，是一種生活態度多於資訊性，同時亦能彰顯自我品味及非隨波逐流的象徵。將雜誌「精品化」，打造成商品一般，獨特而且難以取代，讓雜誌閱讀節奏更有層次感，因此獨立雜誌為紙媒帶來不同的新氣象。長遠來說，雜誌也只能如此發展，才不會被淘汰。

第七期《PUSS PUSS》。（PUSS PUSS）

Grace Coddington曾登上《PUSS PUSS》封面。（PUSS PUSS）

Karl Lagerfeld在《PUSS PUSS》中出現。（網上圖片）

假若你愛貓，同樣也是一位貓奴，大概很有可能會愛上這本獨立雜誌。