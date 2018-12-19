Nike Air Max Dia大改造　肥厚Dad Shoes如何展現女性輪廓？

Nike的Air Max系列新作頻繁，不過每次似乎都以男性球鞋迷為設計發想。 而近日品牌卻一改作風，推出充滿女性美學輪廓且舒適度極高的Nike Air Max Dia系列，細閱鞋款各個細節，自然明白到品牌如何將柔美女性特質與氣墊功能性合二為一。

Nike Air Max Dia（Nike）

Nike Air Max Dia（Nike） 這對經由設計師、工程師、開發人員及產品經理四大單位聯合打造的Nike Air Max Dia，設計時顧及女性腳型，於是先在鞋楦上進行優化處理，鞋頭不會太寬闊，而狹窄的錐形鞋楦形狀，都是為女生而設。此外，經解構後的半透明Nexkin鞋面、大幅度拉高身線的設計、低鞋幫也同時展現出Dia的美觀，令整體視覺效果非常修長之餘，又能釋出現代化感。然而這對鞋款的設計重心，是要凸顯外露的氣墊部分（Air Max系列特色之一），從而不經意地堆疊出完美舒適的高度。綜合以上的設計特質，Dia被形容為Air Max系列中，其中一對「最懂女人心」的鞋款，贏得這個美譽絕對是實至名歸。

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Nike Air Max家族圖（網上圖片）

傳奇球鞋設計大師Tinker Hatfield（網上圖片） 屈指一算，Nike的Air Max系列不經不覺已迎來三十二年了，記得設計出首對系列鞋款Air Max Zero的傳奇球鞋設計大師Tinker Hatfield曾言：「為何不能設計上一款令人興奮的全新跑鞋，從而向世界展示甚麼才是真正的Nike Air呢？開始創作時我們不斷思索着如何將Air-Sole氣墊變得更大，讓人明白與關注這個設計。」這個理念造就出一對氣墊外露並有防震功能的Air Max鞋款。

若要數Air Max系列近年最令人神魂顛倒的鞋款，當中一定少不了Air Max 95與Air Max 97。

Air Max 95在市場上大受歡迎，設計師Sergio Lozano曾就這設計分享 ：「 Air Max 95的顏色並非憑空想像出來，當時公司位處於波特蘭，是個天天也會下雨的城市，這天氣令白色波鞋特別容易弄髒，因此便萌生出底部由黑漸變白的鞋款設計，有利於隱藏污漬。」至於Air Max 97面世二十一年間，優雅俐落的流線型設計，再加上成熟的緩震氣墊，令這對以日本子彈列車與微湧波浪作為設計靈感的球鞋，演變出多不勝數的進化版系列，亦能堅守Air Max 97的獨有氣質。無論是最新的Dia，還是以上經典Air Max系列，相信Nike迷也依然期待各個型號千變萬化的進化版本。