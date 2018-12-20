新疆再教育營變製衣工廠？中國囚犯為美國供應商製作衣服

你穿在身上的「Made in China」服裝，很有可能是被困在新疆「再教育營」的囚犯所製作出來的。為甚麼會出現此說法？只因Badger Sportswear被發現服裝訂單中，收到來自新疆和田泰達公司寄發的一箱T恤，亦有可能這些產品已經流入全球供應鏈當中......

「Made in China」的背後，究竟埋藏着多少沉重犧牲？（Bloomberg）

根據美聯社報導，中國新疆和田市有超過30間宿舍、學校、倉庫、工作室及數百台攝像機。被數十名武裝人員鎖定的「再教育營」，原來埋藏着不同的服裝工廠，為美國供應商縫製衣服。這只是新疆其中一個地區，漸漸亦出現越來越多的拘留營地，據估計約有100萬穆斯林被拘留，被迫放棄他們的語言和宗教信仰，同時受到政治教育灌輸。現在，中國政府正在迫使那些被拘留者，紛紛留在製造業和食品業不停地工作。

新疆「再教育營」。（AP）

當然，中國當局表示這些營地稱為職業培訓中心，為維吾爾族、哈薩克族和其他人（主要是穆斯林）提供免費職業培訓，企圖把少數民族納入現代文明世界，進而消除新疆貧困計劃的一部分。和田泰達服飾有限公司董事長吳洪波證實，該公司實際上設有一間「工廠」，更被中國政府視為「沒有問題」，並向「某些人」提供就業機會。雖然吳先生將這項工作描述為：消除貧困的貢獻，但報告卻顯示許多人被迫在沒有工資底下進行工作，並當作奴隸對待，更有人透露：他們的親人在被捕前曾接受過高等教育，並不需要所謂的扶貧計劃。

一名前拘留者。（AP）

事實證明，大多數消費者都不知道衣服和其他商品實際來自哪裡。正如Peter Humphrey在二月時對英國《金融時報》所說：「監獄就是一間企業。」他一度更暗示C&A和H&M需為社會負上許多責任。不過，隨後H&M和C&A的發言人表示，他們在其龐大而複雜的中國供應鏈中，並沒有觀察到使用監獄勞工，或者他們經已意識到問題所在吧。Humphrey進一步指出，那些從監獄工廠採購產品的公司，很可能不知道監獄勞工是他們供應鏈的一部分。

從視頻片段中，穆斯林學員在位於和田職業教育培訓中心的服裝廠工作。（AP）

就像Badger Sportswear一樣，該公司主要在尼加拉瓜和美國進行生產，卻沒有辦法說明新疆產品的來源，即使只有一樣產品，是由被迫工作的人所生產出來的，其供應鏈也會被現代奴隸制所污染。美聯社指出，Badger Sportswear此案例顯示，停止使用強迫勞動製造的產品，進入全球供應鍊是多麼的困難，哪怕此類進口在美國是非法的。

中國當局表示這些營地稱為培訓中心。（網上圖片）

所謂的培訓基地，只是作為拘留的藉口。（網上圖片）

所謂的培訓基地，其實只是作為拘留的藉口。或許拘留者並沒有做錯任何事，就被秘密囚禁。那裡的人沒有自由，被政府扣留後，亦可能一世也逃不出此監獄......

一件「Made in China」衣服的背後，想不到埋藏着自由的可貴。