【美劇Mrs Maisel】致敬Audrey Hepburn！復古絲巾小黑裙經典再現

上世紀50年代的復古時髦感，現在也能get到。

《The Marvelous Mrs. Maisel》第二季宣傳照（外灘提供）

超會穿的Mrs. Maisel回來啦！時隔一年，《The Marvelous Mrs. Maisel》第二季正式回歸！這部大熱喜劇在去年一經推出，便一舉拿下了包括艾美獎在內的5項大獎：最佳劇集、最佳女主角、最佳女配角、最佳導演、最佳編劇，可以說是得到了全方位的肯定。

《The Marvelous Mrs. Maisel》把背景設在了上世紀50年代的美國，整部劇都瀰漫著復古名伶的精緻氛圍。毫不誇張地說，至少有一半人是衝著裡面的穿衣打扮去的。別被所謂的年代感嚇到了，Mrs. Maisel的時髦感，其實完全可以拿來參考。

為了忠於年代，劇組定制了將近5000套戲服（外灘提供）

為了忠於年代，劇組定制了將近5000套戲服

想要營造這份溢出屏幕的濃郁年代感，劇中人物的造型是無法繞開的一個大工程。在一次採訪中，負責新劇造型的服裝設計師Donna Zakowska透露，為了可以還原當時的穿衣風尚，團隊為《The Marvelous Mrs. Maisel》創造了將近5000件戲服，其中95%都是量身定制！光是前2集裡的巴黎戲份，就佔了足足1000件。而整部劇下來，幾位主演的行頭加起來也有差不多400件——如此龐大的「衣櫥」，幾乎可以和一部正經劇情片相提並論了。

50年代的時髦元素——繭型大衣、雞心領、水手服、收腰連衣裙等等，都在這部時裝喜劇中頻繁露臉。當時二戰剛剛結束，服裝的顏色也從戰爭時期的沉悶，轉為飽和度更高的彩色。除了通過服裝來反映歷史，女主角Midge（也就是Mrs. Maisel）也延續了第一季的風格，不僅把每套look穿成一幅畫，更能看到不少現在的時髦元素~

1）彩色大衣

第二季的故事發生在秋冬，正是穿上中長款大衣的好時節。而Midge的最愛，就是各種彩色大衣。在第一集的開始，作為接線員的Midge正在忙著幫客人轉接電話，就在這個時候，Midge的爸爸突然打來一通電話，家裡有急事，需要她趕緊回家。心急火燎趕回家的Midge，身上披的就是一件長到腳踝的藍色大衣。

心急火燎趕回家的Midge，身上披的就是一件長到腳踝的藍色大衣。而在大衣的裏面，是一條可以直接穿進夏天的酒紅色收腰長裙。（外灘提供）

而在大衣的裏面，是一條可以直接穿進夏天的酒紅色收腰長裙。正是因為有了這件大衣的加持，Midge才得以在巨大溫差的兩端快速轉換造型~

隨著劇情發展，Midge和爸爸一同來到了法國巴黎。為了穿出自己心目中的巴黎女郎，Midge選擇了出挑的枚紅色大衣，配以相同色系的帽子與手套。即便身處沉悶的雨季，也能瞬間把畫面點亮。遵循同色系搭配的look 還有更多。當Midge和媽媽來到肉食店，彷彿是2個色塊進到了店裡——一個孔雀藍，一個青草綠。說真的，能把「菜場」當「秀場」的，也只有她們倆了。

而說起中長款大衣的現實搭配，與其說是怎麼穿大衣，更多的關注點其實還是在內搭怎麼穿。最常規、也是最符合現在氣溫的穿法，就是直接褲裝上陣，既保暖又有型。

怕藍色綠色大衣很難Carry？按圖看看劇中的Midge怎樣穿▼

+ 5 + 4 + 3

2）永不過時的小黑裙

在劇中，Midge以「Mrs. Maisel」這個名字，開展著自己的棟篤笑事業。而隨著這份事業的蒸蒸日上，Midge也逐漸把她的各式小黑裙，當成「工作服」來穿。

設計師 Zakowska的小黑裙靈感，來自柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）在電影《Sabrina》中的造型。劇中出現的第一條小黑裙，在簡潔的一字領的基礎上，在兩側用蝴蝶結進行了裝飾，優雅中又帶點俏皮的感覺。向柯德莉夏萍致敬的還有小黑裙+珍珠項鍊的經典造型——出自電影《Breakfast at Tiffany's》，真是怎麼看都優雅精緻。而讓身處50年代的Midge，在著裝上效仿同時代的荷里活巨星，在某種程度上，其實也是為了強調荷里活不容小覷的影響力。

另一方面，Midge頻繁地身著小黑裙登台，也是為了強化她的舞台形象。除了上面所說的2件單品，還有針織束腰緊身裙﹑帶有薄紗裝飾的小黑裙和緞面燈籠裙。

其實，拋卻《The Marvelous Mrs. Maisel》的時代背景，直接把這些小黑裙穿上身也完全什麼問題。

隨著棟篤笑事業蒸蒸日上，Midge也逐漸把她的各式小黑裙當成「工作服」來穿，按圖看看她怎樣搭▼

+ 7 + 6 + 5

3）復古配飾點亮造型

【絲巾】

除了向夏萍致敬，設計師Zakowska還把電影《To Catch a Thief》中，Grace Kelly的「兜風」橋段搬進了《The Marvelous Mrs. Maisel》裡。同樣的一根粉色絲巾，Grace Kelly絲繞在了頸間，而Midge則包在了頭上，復古的感覺有增無減。作為50年代的優雅必備，系一根絲巾不僅可以起到防風保暖的實用功能，對於點亮整體造型，也是必不可少的一件配飾。

Midge的媽媽也把大絲巾用到了極致——一邊包著藝術感十足的印花絲巾，一邊身穿正紅色繭型外套，光是背影就像極了油畫。不過，雖然大家都覺得絲巾很美，但是對於如何搭配，總覺得無從下手。

其實除了劇中的示範，還可以按照絲巾的常規戴法。

作為50年代的優雅必備，絲巾也是必不可少的一件配飾，按圖看看Mrs. Maisel怎樣配▼

【復古手袋】

包袋這麼重要的搭配單品，精緻的復古女郎們當然也很上心。不僅款式多變，包包的容量，以及與整體顏色的匹配與否，都對造型起著重要的作用。有包身較扁的箱形手提包，也有神似CELINE Clasp的復古手袋。

如果覺得直接照搬Midge的造型難度太大，也可以參照CELINE出鏡的帥氣街拍，把它拎出摩登時髦感。

復古手袋對造型起著重要的作用，按圖看看Mrs. Maisel如何搭出屬於50年代的#OOTD風格▼​

【草織袋】

有意思的是，在夏天突然爆火的草織袋也出現在了《The Marvelous Mrs. Maisel》中。我們總是認為，草織袋就是屬於夏天的，但只要可以保證它的功能性，冬季出街也絲毫不會顯得突兀。Midge的媽媽挎著一隻大容量草織袋，進到麵包店採購，然後直接把法棍裝進了包裡，完全把包當作了菜籃子。

不少大牌也相繼推出了草織袋，是時候入一個了～

按圖看看劇中草織袋出現的場面▼

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