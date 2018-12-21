【BODW】專訪英國傳奇藝術家Ron Arad：「只做預算之外的設計」

「靈感可以來自兩分鐘之前發生的一切。」Ron Arad是英國最頂尖的建築師，也是產品設計師與藝術家。三十七年前，他僅使用在汽車廢場所檢獲的皮椅，後經一場拆解、改裝、再組的變革，一張賦予生命力與前膽性的Rover Chair就此誕生，這個作品正正為他揭開了創作生涯的序章。 「被遺棄的舊東西，永遠也是最好的，能夠再一次燃點舊物的生命，是創作其中一個最大的滿足感。」Ron說到。

只做預算之外的設計

訪問這位現長居於英國的以色列藝術大師，他說特拉維夫是他的故鄉，那個地方是他初時做創作的重要靈感泉源。當年三十而立，創辦設計及製作工作室One Off，繼後的Ron Arad Associates建築設計公司、Ron Arad Architects亦逐一誕生，涉及領域廣至產品、家具、建築、裝置藝術、甚至雕塑，「總之有趣的東西我都會做。有些人會用非常認真的態度去看待創作，當然這點也能促使設計上的成功，但對於我來說，創作從來沒有規則與局限，盡量站在界線以外的地方去思考，才能做出意想不到的東西。」

我不專長做一些能夠預算得到結果的東西，預算之外的設計，才是我的強項。 Ron Arad

Ron Arad （攝影：鄧倩螢）

超越椅子外型的雕塑作品《Well Tempered Chair》（Wright Auction） 於是，超越椅子外型的雕塑作品《Well Tempered Chair》、有效抵抗紫外線且簡潔多元性的《Tom Vac Chair》、使用壓機將六輛Fiat 500型號汽車壓扁的《Press Flowers》與Moroso共同創作出那不合常規造型的椅子《Big Easy》，以上作品全也是以最奇特的形狀、不健全的姿態，赤裸地展現於人們眼前，重新定義椅子與藝術的呈現方式，往往就是這位大師的必殺技與創作宗旨。

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如何審美一件好的作品

外界不時以「實驗性」、「玩味」來形容Ron的作品，然而問及他如解讀與應用這兩個形容詞於創作當上，他卻說到：「前者與後者皆不會作為創作的最終目的，有時會缺一，有時會缺二，有時兩者都不是。」接過答案，便讓人產生下一個疑問，故他經常使用林林種種的物料作為材質，有不鏽鋼、鋁金屬、木材等，難度大玩物料才是其的設計重心？「創作過程中，你必須要解決某些問題，因此會找來各種從未接觸過的物料反反覆覆地試驗 ，實地考察或搜集更多資料，最後完美品就會誕生。我也必須承認，我是非常享受物料製作的過程，尤其金屬，它的可塑性與耐磨性令我心醉。」

《Bookworm》（Artnet）

問到Ron個人最喜歡的作品時，他答道是《Bookworm》書架。「彎彎曲曲的美學形態，猶如可隨意改道的線條，這些元素令我非得著迷。如何定義一個好設計，大概同樣能在《Bookworm》看到，一件好作品，大多要同時兼備三大原則：商業、設計和美學，然而這個書架落入市場，能夠廣泛應用至家中的每一角落，已足以證明了產品能在以上三大原則中找出了最佳的平衡點。」

我創作的地方有點混亂，物件從沒有既定的擺放位置，工作室也只會維持二十人左右，我不想這空間會變成非個人化的地方。繼續自由做我想做的事情，任何創作都能參與其中。 Ron Arad

Ron Arad（攝影：鄧倩螢）

一切源於好奇心

檢視這位鬼才的所有作品，近四十年的創作生涯總有源源不絕的創新想法，一切全因好奇心作祟所致：「我常常好奇一些從未出現於世的形狀、物料、技術的可塑性，有時也會探索其他領域的藝術，又如時裝，但經過一番探究之後終究會明白，哪個藝術單元能夠融入到自己的創作理念中。」他再多番強調，成功的創作人擁有充分的好奇心是一大重要特質。

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靈感對於一位創作者來說非常重要，乃是決定作品用甚麼氣氛與姿態問世的重要環節，然而作為大師級的Ron，創作根源又會與眾不同嗎？「所有東西都能啟發我，走在街上觀察與步行，就經已足夠找來大量靈感，特別在每天的下午四時，這個時分總令我思考啟發更多，像近日所誕生的作品《Where Are My Glasses?》，創作靈感尤其有趣，眼鏡的英語為Glasses，可落於其他國家，亦有不同的說法，於是我忽發奇想，Glasses一字更可有趣地拆開為「Glass」與「Glasses」兩字，作品也因此而利用了這兩大元素結合而成。」