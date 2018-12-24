【Nasty Magazine】露點詭異情色　下流雜誌重新定義藝術與時尚

Nasty Magazine 是一本非常受各國年輕人喜愛的雜誌，裏面的各個攝影品作品都富有相當濃厚的藝術、文化、美學氣息在裏頭，而雜誌名稱翻成中文「下流雜誌」更是讓小編覺得非常有趣。

Nasty Magazine 是一本非常受各國年輕人喜愛的雜誌，裏面的各個攝影品作品都富有相當濃厚的藝術、文化、美學氣息在裏頭（nastymagazine@Instagram）

在這本雜誌你看不到任何知名時尚雜誌的攝影作品，像是唯美維肖的國際模特兒畫報、細緻動人的商業廣告都別想在這本雜誌看到。雜誌更是在首頁寫上「The dusky side of Arts and Fashion」（藝術與時尚最黯淡的一面），是不是非常的讓人覺得有趣、無理頭的雜誌！

不過就是因為保有這樣的理念讓Nasty Magazine在現代年輕人中非常受歡迎，他們的攝影作品擴及世界各國，擁有着數百位來自不同國家攝影師的作品在Nasty Magazine展示給大家，他們展現出年輕人平日的焦慮、不安在作品中，不拍攝任何為了滿足大眾所愛的作品，真實百分百呈現人們最原始、最深層的作品。

雜誌的理念為呈現藝術與時尚最黯淡的一面，不同性愛、詭異場面通通都能在Nasty Magazine中找到（按圖查看）▼

+ 4 + 3 + 2

這本雜誌主打不走正常思想的路線，希望能夠將他們最不喜歡、最厭惡多一切拍攝出來，因此時常會有裸體、非常黑暗面的作品呈現給世人，他們希望大家在面對這些作品時能夠讓觀賞者有共鳴。

結語： 觀賞Nasty Magazine時常常有一種倒吸一口氣的感覺，不是他們的作品讓人看不下去，而是有一種現實黑暗面的感覺從心發出，雖然雜誌整體走向非主流，可是非常得人喜歡，希望各位可以用心欣賞Nasty Magazine的每個作品。

延伸閱讀：

獻給要去「法國」旅遊的大家，必買保養品牌一次整理給你們！

希望男友也可以幫我拍那麼美！兩種不同風格的人物特寫攝影師

原文：非主流雜誌 Nasty Magazine 受現在年輕人的喜愛，各種次文化、藝術、現代美學都在 Nasty

【本文由「Dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】